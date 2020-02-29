Конфликт Турции и России в Сирии: Совбез ООН провел экстренное заседание – итоги

Заседание Совета безопасности ООН относительно обострения конфликта в Сирии и гибели турецких военных в Идлибе провели в ночь на 29 февраля. Турция обвинила Сирию и Россию в акте агрессии, россияне, как обычно, от всего открестились. Другие члены Совбеза призвали к прекращению огня и выразили глубокую обеспокоенность ситуацией.

Заседание Совбеза онлайн транслировали на официальном сайте Организации Объединенных Наций .

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Позиция ООН

Генсек ООН Антониу Гутерреш отметил, что ситуация в Сирии после конфликта Турции и России – "один из самых тревожных моментов" за весь период войны.

Я неоднократно предупреждал, что есть риск серьезной эскалации военных действий на северо-западе Сирии. Боюсь, в связи с событиями минувших 24 часов мы подошли к опасной черте,

– сказал Гутерреш.

Заместитель генсека ООН Розмари Дикарло призвала Россию и Турцию соблюдать соглашение о деэскалации. Но вместе с этим добавила, что сирийские военные при поддержке российской авиации и дальше сбрасывают бомбы на гражданских, на больницы и школы.

Что говорит Россия

Посол России в ООН Василий Небензя в привычном стиле отверг причастность РФ к гибели турецких военных.

Мол, Анкара передала Москве координаты расположения турецких подразделений, чтобы не было столкновения с россиянами. Но среди этих координат не было района, в котором погибли турецкие солдаты вечером 27 февраля.

"Как только мы узнали, что случилось, то приняли все необходимые меры для прекращения боевых действий и обеспечения эвакуации погибших и раненых", – отметил Небензя.

Россиянин добавил, что Путин и Эрдоган договорились встретиться в начале марта, чтобы обсудить войну в Сирии.

Турция не изменила позицию: в трагедии виноваты сирийцы и Россия

Посол Турции в ООН Феридун Синирлиоглу возразил Небензе: данные с радаров подтвердили совместную атаку сирийской и российской авиации.

Еще ж и более - "авиаудары продолжались, несмотря на наши предупреждения сразу после первой атаки".

В указанном районе, как настаивает дипломат, находились только турецкие военные, поэтому их атаковали умышленно.

В итоге Синирлиоглу подчеркнул, что Турция не хочет войны, но не боится применять силу в случае угрозы. Инцидент 27 февраля в целом в Турции считают актом военной агрессии.

Другие члены Совбеза выразили глубокую обеспокоенность ситуацией и присоединились к призыву о прекращении огня.



Отличалось только выступление представителя Китая. Он дипломатично промолчал о России, отметив, что проблема Идлиба в том, что эту провинцию контролируют террористы (такая позиция близка к российской).

Конфликт Турции и России в Сирии: коротко

Вечером 27 февраля российская авиация атаковала турецкий конвой. В результате погибли по меньшей мере 33 военных, многие получили ранения. После авиаудара президент Турции Реджеп Эрдоган созвал срочное совещание Совета нацбезопасности.

В ответ на действия российской авиации турецкие войска развернули атаку по всем известным объектам режима Башара Асада, которого поддерживает Россия в Сирии.

Россия все отрицает и утверждает, что ее авиация не наносила никаких ударов по Идлибу.