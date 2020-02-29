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      Конфликт Турции и России в Сирии: Совбез ООН провел экстренное заседание – итоги

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      Заседание Совета безопасности ООН относительно обострения конфликта в Сирии и гибели турецких военных в Идлибе провели в ночь на 29 февраля. Турция обвинила Сирию и Россию в акте агрессии, россияне, как обычно, от всего открестились. Другие члены Совбеза призвали к прекращению огня и выразили глубокую обеспокоенность ситуацией.

      Заседание Совбеза онлайн транслировали на официальном сайте Организации Объединенных Наций.

      К теме: Эрдоган пойдет к определенной точке обострения с Путиным, – Маломуж

      Позиция ООН

      Генсек ООН Антониу Гутерреш отметил, что ситуация в Сирии после конфликта Турции и России – "один из самых тревожных моментов" за весь период войны. 

      Я неоднократно предупреждал, что есть риск серьезной эскалации военных действий на северо-западе Сирии. Боюсь, в связи с событиями минувших 24 часов мы подошли к опасной черте,
      – сказал Гутерреш.

      Заместитель генсека ООН Розмари Дикарло призвала Россию и Турцию соблюдать соглашение о деэскалации. Но вместе с этим добавила, что сирийские военные при поддержке российской авиации и дальше сбрасывают бомбы на гражданских, на больницы и школы.

      Что говорит Россия

      Посол России в ООН Василий Небензя в привычном стиле отверг причастность РФ к гибели турецких военных.

      Мол, Анкара передала Москве координаты расположения турецких подразделений, чтобы не было столкновения с россиянами. Но среди этих координат не было района, в котором погибли турецкие солдаты вечером 27 февраля. 

      "Как только мы узнали, что случилось, то приняли все необходимые меры для прекращения боевых действий и обеспечения эвакуации погибших и раненых", – отметил Небензя. 

      Россиянин добавил, что Путин и Эрдоган договорились встретиться в начале марта, чтобы обсудить войну в Сирии. 

      Турция не изменила позицию: в трагедии виноваты сирийцы и Россия

      Посол Турции в ООН Феридун Синирлиоглу возразил Небензе:  данные с радаров подтвердили совместную атаку сирийской и российской авиации.

      Еще ж и более - "авиаудары продолжались, несмотря на наши предупреждения сразу после первой атаки". 

      В указанном районе, как настаивает дипломат, находились только турецкие военные, поэтому их атаковали умышленно. 

      В итоге Синирлиоглу подчеркнул, что Турция не хочет войны, но не боится применять силу в случае угрозы. Инцидент 27 февраля в целом в Турции считают актом военной агрессии. 

      Другие члены Совбеза выразили глубокую обеспокоенность ситуацией и присоединились к призыву о прекращении огня.

      Отличалось только выступление представителя Китая. Он дипломатично промолчал о России, отметив, что проблема Идлиба в том, что эту провинцию контролируют террористы (такая позиция близка к российской). 

      Конфликт Турции и России в Сирии: коротко

      • Вечером 27 февраля российская авиация атаковала турецкий конвой. В результате погибли по меньшей мере 33 военных, многие получили ранения. После авиаудара президент Турции Реджеп Эрдоган созвал срочное совещание Совета нацбезопасности. 
      • В ответ на действия российской авиации турецкие войска развернули атаку по всем известным объектам режима Башара Асада, которого поддерживает Россия в Сирии.
      • Россия все отрицает и утверждает, что ее авиация не наносила никаких ударов по Идлибу.

      Все детали – читайте здесь: Конфликт Турции и России в Сирии: главные новости

      Как работают яичники: простыми словами о сложном
      28 февраля
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: ООН Новости России Атака России на Турцию в Сирии Новости Турции Война в Сирии
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