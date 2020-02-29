Конфлікт Туреччини й Росії в Сирії: Радбез ООН провів екстрене засідання – підсумки

Засідання Ради безпеки ООН щодо загострення конфлікту в Сирії та загибелі турецьких військових в Ідлібі відбулося у ніч на 29 лютого. Туреччина звинуватила Сирію та Росію в акті агресії, росіяни звично від усього відхрестилися. Інші члени Радбезу закликали до припинення вогню та висловили глибоке занепокоєння ситуацією.

Засідання Радбезу наживо транслювали на офіційному сайті Організації Об'єднаних Націй.

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Позиція ООН

Генсек ООН Антоніу Гутерреш наголосив, що ситуація в Сирії після конфлікту Туреччини та Росії – "один з найбільш тривожних моментів" за весь період війни.

Я неодноразово попереджав, що є ризик серйозної ескалації військових дій на північному заході Сирії. Боюся, у зв'язку з подіями минулих 24 годин ми підійшли до небезпечної межі,

– сказав Гутерреш.

Заступник генсека ООН Розмарі Дікарло закликала Росію і Туреччину дотримуватися угод про деескалацію. Та попри це додала, що сирійські військові за підтримки російської авіації й далі скидають бомби на цивільних, на лікарні та школи.

Що каже Росія

Посол Росії в ООН Василь Небензя у звичному стилі відкинув причетність РФ до загибелі турецьких військових.

Мовляв, Анкара передала Москві координати розташування турецьких військових, щоб не було зіткнення з росіянами. Але серед цих координат не було району, в якому загинули турецькі солдати увечері 27 лютого.

"Щойно ми дізналися, що трапилося, то вжили усіх необхідні заходи для припинення бойових дій і забезпечення евакуації загиблих та поранених", – зазначив Небензя.

Росіянин додав, що Путін і Ердоган домовилися зустрітися на початку березня, аби обговорити війну в Сирії.

Туреччина не змінила позицію: у трагедії винні сирійці та Росія

Посол Туреччини в ООН Ферідун Сінірліоглу заперечив Небензі: дані з радарів підтвердили спільну атаку сирійської та російської авіації.

Ще ж і надто – "авіаудари тривали, попри наші попередження відразу після першої атаки".

У зазначеному районі, як наполягає дипломат, перебували лише турецькі військові, тож їх атакували навмисне.

У підсумку Сінірліоглу наголосив, що Туреччина не хоче війни, але не боїться застосовувати силу в разі загрози. Інцидент 27 лютого загалом у Туреччині вважають актом військової агресії.

Інші члени Радбезу висловили глибоке занепокоєння ситуацією і приєдналися до заклику про припинення вогню.



Відрізнявся лише виступ представника Китаю. Він дипломатично промовчав про Росію, наголосивши, що проблема Ідлібу в тому, що цю провінцію контролюють терористи (така позиція близька до російської).

Увечері 27 лютого російська авіація атакувала турецький конвой. В результаті, загинули щонайменше 33 військових, багато людей зазнали поранень. Після авіаудару президент Туреччини Реджеп Ердоган скликав термінову нараду Ради нацбезпеки.

У відповідь на дії російської авіації турецькі війська розгорнули атаку по усіх відомих об'єктах режиму Башара Асада, якого підтримує Росія у Сирії.

Росія все заперечує та переконує, що її авіація не завдавала жодних ударів по Ідлібу.

Усі деталі – читайте тут: Конфлікт Туреччини і Росії в Сирії: головні новини