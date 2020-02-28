Ердоган йтиме до певної точки загострення з Путіним, – Маломуж

Масштабної війни в Сирії між Туреччиною і Росією не буде. Є ознаки загострення, що може привести до розірвання стосунків Туреччини і Росії. Але Ердоган і Путін на якомусь етапі вимушено вийдуть на переговори.

Про це 24 каналу розповів ексголова зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

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Ердоган йтиме до певної точки загострення. А потім домовлятиметься з Путіним. Можливо, будуть задіяні треті сили. На стратегічному рівні США. Тактичному – Іран, оскільки ця країна разом із Росією – активні учасники підтримки сирійського диктатора Асада щодо проведення спецоперацій, як проти сирійських повстанців, так і представників Туреччини,

– переконаний Микола Маломуж.

Експерт відзначає: в Анкари і Москви багато спільних стратегічних інтересів. Газопроводи, атомні електростанції, які в Туреччині будує Росія. Ракетні новітні комплекси С-400, які Москва постачає Анкарі. Якщо бойові операції розгортатимуться, США формуватимуть позицію протистояння Туреччини і Росії. Вашингтону це стратегічно вигідно. Тому Ердоган і Путін підуть на взаємні поступки.

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При цьому, на думку Маломужа, попри те, що в окупованому Росією Криму потужна військово-морська база, буде складно перемістити озброєння в Сирію. Туреччина перекриє протоки і кордони. Для цього в Анкари є технологічні і військові ресурси.

Загострення в Сирії: коротко