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      Ердоган йтиме до певної точки загострення з Путіним, – Маломуж

      - Читать новость на русском
      Ердоган і Путін домовляться по Сирії? / Офіційний сайт президента Туреччини

      Масштабної війни в Сирії між Туреччиною і Росією не буде. Є ознаки загострення, що може привести до розірвання стосунків Туреччини і Росії. Але Ердоган і Путін на якомусь етапі вимушено вийдуть на переговори.

      Про це 24 каналу розповів ексголова зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

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      Ердоган йтиме до певної точки загострення. А потім домовлятиметься з Путіним. Можливо, будуть задіяні треті сили. На стратегічному рівні США. Тактичному – Іран, оскільки ця країна разом із Росією – активні учасники підтримки сирійського диктатора Асада щодо проведення спецоперацій, як проти сирійських повстанців, так і представників Туреччини,
      – переконаний Микола Маломуж.

      Експерт відзначає: в Анкари і Москви багато спільних стратегічних інтересів. Газопроводи, атомні електростанції, які в Туреччині будує Росія. Ракетні новітні комплекси С-400, які Москва постачає Анкарі. Якщо бойові операції розгортатимуться, США формуватимуть позицію протистояння Туреччини і Росії. Вашингтону це стратегічно вигідно. Тому Ердоган і Путін підуть на взаємні поступки.

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      При цьому, на думку Маломужа, попри те, що в окупованому Росією Криму потужна військово-морська база, буде складно перемістити озброєння в Сирію. Туреччина перекриє протоки і кордони. Для цього в Анкари є технологічні і військові ресурси.

      Загострення в Сирії: коротко

      • Увечері 27 лютого російська авіація атакувала турецький конвой. В результаті, загинули щонайменше 33 військових, багато людей зазнали поранень.
      • Після авіаудару президент Туреччини Реджеп Ердоган скликав термінову нараду Ради нацбезпеки. Деякі ЗМІ пишуть, що зранку ймовірно буде оголошення про початок війни Сирії.
      • У відповідь на дії російської авіації турецькі війська розгорнули атаку по усіх відомих їм об'єктах режиму Башара Асада, якого підтримує Росія у Сирії.
      • Після нападу у Стамбулі біля генконсульства Росії зібралися активісти, які звинувачували росіян у вбивстві турецьких героїв.
      • Росія все заперечує та переконує, що її авіація не завдавала жодних ударів по Ідлібу.
      • Через загострення в Сирії ООН вже опублікувала заяву на своєму офіційному сайті. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш "закликав до негайного припинення вогню", а також він висловив особливу стурбованість у зв'язку зі зростанням ризику для цивільних осіб.
      • Туреччина скликала екстрене засідання НАТО через атаку російської авіації на турецький конвой у Сирії.
      Війна між Туреччиною і Росією в Сирії: прогноз військового
      сьогодні
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Реджеп Ердоган Анексія Криму Новини США Володимир Путін Атака Росії на Туреччину в Сирії Війна у Сирії
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