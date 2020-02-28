Эрдоган будет идти к определенной точке обострения с Путиным, – Маломуж

Масштабной войны в Сирии между Турцией и Россией не будет. Есть признаки обострения, что может привести к разрыву отношений Турции и России. Но Эрдоган и Путин на каком-то этапе вынужденно выйдут на переговоры.

Об этом 24 каналу рассказал экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж.

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Эрдоган будет идти к определенной точке обострения. А потом будет договариваться с Путиным. Возможно, будут задействованы третьи силы. На стратегическом уровне США. Тактическом – Иран, поскольку эта страна вместе с Россией – активные участники поддержки сирийского диктатора Асада по проведению спецопераций, как против сирийских повстанцев, так и представителей Турции,

– убежден Николай Маломуж.

Эксперт отмечает: у Анкары и Москвы много общих стратегических интересов. Газопроводы, атомные электростанции, которые в Турции строит Россия. Ракетные новейшие комплексы С-400, которые Москва поставляет Анкаре. Если боевые операции будут разворачиваться, США будут формировать позицию противостояния Турции и России. Вашингтону это стратегически выгодно. Поэтому Эрдоган и Путин пойдут на взаимные уступки.

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При этом, по мнению Маломужа, несмотря на то, что в оккупированном Россией Крыму мощная военно-морская база, будет сложно переместить вооружения в Сирию. Турция перекроет проливы и границы. Для этого у Анкары есть технологические и военные ресурсы.

Обострение в Сирии: коротко