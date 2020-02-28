Эрдоган будет идти к определенной точке обострения с Путиным, – Маломуж
Масштабной войны в Сирии между Турцией и Россией не будет. Есть признаки обострения, что может привести к разрыву отношений Турции и России. Но Эрдоган и Путин на каком-то этапе вынужденно выйдут на переговоры.
Об этом 24 каналу рассказал экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж.
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Эрдоган будет идти к определенной точке обострения. А потом будет договариваться с Путиным. Возможно, будут задействованы третьи силы. На стратегическом уровне США. Тактическом – Иран, поскольку эта страна вместе с Россией – активные участники поддержки сирийского диктатора Асада по проведению спецопераций, как против сирийских повстанцев, так и представителей Турции,
– убежден Николай Маломуж.
Эксперт отмечает: у Анкары и Москвы много общих стратегических интересов. Газопроводы, атомные электростанции, которые в Турции строит Россия. Ракетные новейшие комплексы С-400, которые Москва поставляет Анкаре. Если боевые операции будут разворачиваться, США будут формировать позицию противостояния Турции и России. Вашингтону это стратегически выгодно. Поэтому Эрдоган и Путин пойдут на взаимные уступки.
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При этом, по мнению Маломужа, несмотря на то, что в оккупированном Россией Крыму мощная военно-морская база, будет сложно переместить вооружения в Сирию. Турция перекроет проливы и границы. Для этого у Анкары есть технологические и военные ресурсы.
Обострение в Сирии: коротко
- Вечером 27 февраля российская авиация атаковала турецкий конвой. В результате, погибли по меньшей мере 33 военных, многие получили ранения.
- После авиаудара президент Турции Реджеп Эрдоган созвал срочное совещание Совета нацбезопасности. Некоторые СМИ пишут, что утром вероятно будет объявление о начале войны Сирии.
- В ответ на действия российской авиации турецкие войска развернули атаку по всем известным им объектам режима Башара Асада, которого поддерживает Россия в Сирии.
- После нападения в Стамбуле у генконсульства России собрались активисты, которые обвиняли россиян в убийстве турецких героев.
- Россия все отрицает и убеждает, что ее авиация не наносила никаких ударов по Идлибу.
- Из-за обострения в Сирии ООН уже опубликовала заявление на своем официальном сайте. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "призвал к немедленному прекращению огня", а также он выразил особую обеспокоенность в связи с ростом риска для гражданских лиц.
- Турция созвала экстренное заседание НАТО из-за атаки российской авиации на турецкий конвой в Сирии.