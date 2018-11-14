Конфликт в Секторе Газа: палестинские группировки согласны заключить перемирие с Израилем

Израиль и палестинские группировки такие, как ХАМАС, договорились о перемирии после взаимных бомбардировок, которые продолжались более суток.

Об этом сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на представителей палестинских боевиков.

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Отмечается, что посредником при достижении соглашения о перемирии выступил Египет. В заявлении палестинских группировок отмечается, что перемирие будет действовать до тех пор, "пока Израиль выполняет его условия". В Израиле сообщение о перемирии пока официально не подтвердили.

Издание Newsru.co.il сообщило, что по заявлению военно-политического кабинета Израиля армия получила распоряжение продолжать активные действия "до тех пор, пока в этом есть необходимость"

Официальный представитель министра обороны страны Авигдора Либермана заявил, что не поддерживает перемирие, а в израильских городах, граничащих с сектором Газа, местные жители протестуют против соглашения.

Напомним, 12 ноября вечером армия обороны Израиля нанесла удар примерно по 70 объектам ХАМАСа на территории Сектора Газа. Это был ответ на то, что ХАМАС выпустил по югу Израиля более 300 ракет.



В ночь на 13 ноября Израиль также нанес удары по штаб-квартире военной разведки ХАМАС в Секторе Газа.

Что такое ХАМАС?Палестинский исламский движение и политическая партия. С 2007 года, после победы на выборах 2006 года, удерживает власть в секторе Газа. Учредителями движения стали радикально настроенные представители ветви "Братьев-мусульман", одной из крупнейших исламских организаций. ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещен в Иордании и Египте.