Конфлікт у Секторі Гази: палестинські угруповання згодні укласти перемир'я з Ізраїлем

Ізраїль та палестинські угруповання такі, як ХАМАС домовилися про перемир'я після взаємних бомбардувань, які тривали більше доби.

Про це повідомив телеканал Al-Jazeera з посиланням на представників палестинських бойовиків.

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Зазначається, що посередником під час досягнення угоди про перемир'я виступив Єгипет. У заяві палестинських угруповань наголошується, що перемир'я буде діяти до тих пір, "доки Ізраїль виконує його умови". В Ізраїлі повідомлення про перемир'я наразі офіційно не підтвердили.

Видання Newsru.co.il повідомило, що за заявою військово-політичного кабінету Ізраїлю армія отримала розпорядження продовжувати активні дії "до тих пір, поки в цьому є необхідність"

Офіційний представник міністра оборони країни Авігдора Лібермана заявив, що не підтримує перемир'я, а в ізраїльських містах, що межують із Сектором Гази, місцеві жителі протестують проти угоди.

Нагадаємо, 12 листопада ввечері армія оборони Ізраїлю завдала удару приблизно по 70 об'єктах ХАМАСу на території Сектора Гази. Це була відповідь на те, що ХАМАС випустив по півдню Ізраїля понад 300 ракет.



В ніч проти 13 листопада Ізраїль також завдав ударів по штаб-квартирі військової розвідки ХАМАС у Секторі Гази.

Що таке ХАМАС?Палестинський ісламський рух і політична партія. З 2007 року, після перемоги на виборах 2006 року, утримує владу у смузі Гази. Засновниками руху стали радикально налаштовані представники гілки "Братів-мусульман", однієї з найбільших ісламських організацій. ХАМАС визнаний терористичною організацією Ізраїлем, Канадою, США і Японією, а також заборонений в Йорданії та Єгипті.