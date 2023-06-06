Об этом 24 Каналу рассказал бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что российские подразделения не сотрудничают между собой – это определенно идет нам на пользу.
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Кто воюет в Луганской области
Гайдай отметил, что в Луганскую область враг стянул представителей разных подразделений. В частности, здесь присутствуют так называемые подразделения "ЛНР", "Барс", "Ахмат", зэки под названием Шторм Z, а также регулярные войска России.
То есть наблюдаем, что постоянно через Луганск в районе Старобельска войск достаточно,
– сказал экс-глава ОВА.
По его словам, там и личный состав, и техника, и горюче-заправочные автомобили. То есть, происходит достаточно большое движение техники и живой силы. И там они все в кучу.
Гайдай рассказал, как оккупанты конфликтуют между собой: смотрите видео
Оккупанты конфликтуют между собой
Хотя, заметил экс-глава Луганской ОВА, это определенно идет нам на пользу, потому что эти подразделения не сотрудничают между собой. У них нет нормального боевого слаживания.
Поэтому иногда даже происходят ситуации, когда они просто друг с другом начинают стреляться,
– заявил Гайдай.
Он добавил, что подразделения "Ахмат", в частности, даже участвуют в штурмах на Белогоровском направлении. Практически все необходимое они привозят с собой, в том числе и технику. Конечно, как и любое российское подразделение, они могут также "отжимать" технику у других оккупантов. Хотя никаких результатов эти ахматовцы пока не показали.
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