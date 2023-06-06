Про це 24 Каналу розповів колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зауважив, що російські підрозділи не співпрацюють між собою – це певним чином іде нам на користь.

Читайте також Не тільки відбивають атаки: Гайдай назвав успішні для ЗСУ напрямки

Хто воює на Луганщині

Гайдай зазначив, що до Луганської області ворог стягнув представників різних підрозділів. Зокрема, тут присутні так звані підрозділи "ЛНР", "Барс", "Ахмат", зеки під назвою "Шторм Z", а також регулярні війська Росії.

Тобто спостерігаємо, що постійно через Луганськ у районі Старобільська військ достатньо,

– сказав ексголова ОВА.

За його словами, там і особовий склад, і техніка, і паливно-заправні автомобілі. Тобто відбувається достатньо великий рух техніки та живої сили. І там вони всі на купу.

Гайдай розповів, як окупанти конфліктують між собою: дивіться відео

Окупанти конфліктують між собою

Хоча, зауважив ексголова Луганської ОВА, це певним чином йде нам на користь, тому що ці підрозділи не співпрацюють між собою. У них немає нормального бойового злагодження.

Тому іноді навіть відбуваються ситуації, коли вони просто один з одним починають стрілятися,

– заявив Гайдай.

Він додав, що підрозділи "Ахмат", зокрема, навіть беруть участь у штурмах на Білогорівському напрямку. Практично все необхідне вони привозять із собою, зокрема й техніку. Звісно ж, як і будь-який російський підрозділ, вони можуть також "віджимати" техніку в інших окупантів. Хоча жодних результатів ці ахматівці наразі не показали.

Конфлікти в армії Росії: коротко