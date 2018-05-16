Конфуз Путина на Крымском мосту: у главы Кремля объяснили инцидент

Президент России Владимир Путин во время церемонии открытия Крымского моста проехал за рулем КамАЗа не пристегнув ремень безопасности, потому что на тот момент на мост не распространялись требования правил дорожного движения.

Это объяснили в Федеральной службе охраны России, передает "Газета.ру".

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15 мая президент России Владимир Путин официально открыл Крымский мост, запустив движение по нему.

"На тот момент Крымский мост не был дорогой общего пользования, а фактически имел статус строительной площадки. Поэтому на мост пока не распространялись требования правил дорожного движения", – рассказали в ФСО.

Также, в службе охраны отметили, что то, что Путин прокатился на КамАЗе непристегнутым, было безопасным для него.

К тому же непристегнутый ремень безопасности не создал угрозы для безопасности президента России,

– оправдались в службе охраны.

Напомним, Владимир Путин опозорился во время открытия Крымского моста. Так, президент России за рулем КамАЗа не был пристегнут ремнем безопасности, что согласно ПДД является нарушением, за которое предусмотрен штраф.