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Конфуз Путіна на Кримському мості: у глави Кремля пояснили інцидент

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Путін проїхався по Кримському мості не пристебнутим
Путін проїхався по Кримському мості не пристебнутим / Фото з відкритих джерел

Президент Росії Володимир Путін під час церемонії відкриття Кримського мосту проїхав за кермом КамАЗу не пристебнувши ремінь безпеки, через те, що на той момент на міст не поширювалися вимоги правил дорожнього руху.

Це пояснили у Федеральній службі охорони Росії, передає "Газета.ру".

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15 травня президент Росії Володимир Путін офіційно відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому.

"На той момент Кримський міст не був дорогою загального користування, а фактично мав статус будівельного майданчика. Тому на міст поки не поширювалися вимоги правил дорожнього руху", – розповіли у ФСО.

Також, у службі охорони зазначили, що те, що Путін проїхався на КамАЗі непристебнутим, було безпечним для нього.

До того ж непристебнутий ремінь безпеки не створив загрози для безпеки президента Росії,
– виправдалися в службі охорони.

Нагадаємо, Володимир Путін осоромився під час відкриття Кримського мосту. Так, президент Росії за кермом КамАЗу не був пристебнутий ременем безпеки, що згідно ПДР є порушенням, за яке передбачений штраф.

Теги: Володимир Путін Новини Росії Новини Криму Анексія Криму Кримський міст
Джерело: 24 Канал
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