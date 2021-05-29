Мурари расположен вблизи города Гома – он оказался в эпицентре бедствия во время извержения Ньирагонго. Город и вулкан разделяют примерно 25 километров.
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Извержение Мурари подтвердил официальный представитель правительства Патрик Муяя.
Произошло извержение вулкана Мурари недалеко от необитаемого района Вирунга,
– подчеркнул политик.
Вирунга – местный национальный парк. Там проживает четверть мировой популяции горных горилл. Они находятся под угрозой исчезновения.
Извержение Мурари: смотрите видео
Извержение вулкана Ньирагонго: главное
- Вулкан Ньирагонго – один из крупнейших вулканов мира.
- Его извержение началось 22 мая.
- Жертвами вулкана стали не менее 15 человек.
- Миротворцы, которые участвовали в спасательных операциях, рассказали, что извержение Ньирагонго напоминало апокалипсис.