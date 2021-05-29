Мурари расположен вблизи города Гома – он оказался в эпицентре бедствия во время извержения Ньирагонго. Город и вулкан разделяют примерно 25 километров.

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Извержение Мурари подтвердил официальный представитель правительства Патрик Муяя.

Произошло извержение вулкана Мурари недалеко от необитаемого района Вирунга,

– подчеркнул политик.

Вирунга – местный национальный парк. Там проживает четверть мировой популяции горных горилл. Они находятся под угрозой исчезновения.

Извержение Мурари: смотрите видео

Извержение вулкана Ньирагонго: главное