Мурарі розташоване поблизу міста Гома – воно опинилося в епіцентрі лиха під час вивердження Ньїрагонго. Місто та вулкан розділяють приблизно 25 кілометрів.

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Виверження Мурарі підтвердив офіційний представник уряду Патрік Муяя.

Відбулося виверження вулкана Мурарі недалеко від безлюдного району Вірунга,

– наголосив політик.

Вірунга – місцевий національний парк. Там мешкає чверть світової популяції гірських горил. Вони перебувають під загрозою зникнення.

Виверження Мурарі: дивіться відео

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