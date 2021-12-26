В Конго террорист-смертник подорвался в ресторане: по меньшей мере 7 погибших

26 декабря 2021 , 15:59
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Источник:

AP news

В Демократической Республике Конго 25 декабря в ресторане произошел взрыв. По предварительной информации, подорвался смертник. Теракт унес жизни по меньшей мере 7 человек.

По информации СМИ, еще 13 человек получили ранения. Все жертвы – мирные жители.

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Погиб также террорист-смертник

Трагедия произошла в ресторане города Бени на востоке Демократической Республики Конго. Террорист-смертник подорвался у входа в ресторан, где люди праздновали католическое Рождество.

Террорист подорвался прямо возле ресторана, где люди праздновали Рождество:

Сейчас эксперты пробуют установить, какое именно взрывчатое вещество использовали. В ночь на 26 декабря в больнице скончались еще двое тяжелораненых, таким образом число погибших возросло уже до семи.

Это преступление не останется безнаказанным. Его организаторы и исполнители будут найдены и уничтожены,
– заявил президент ДР Конго Феликс Чисекеди.

Власти не исключают, что за этим терактом стоит экстремистская группировка "Альянс демократических сил".

Обратите внимание! В городе Бени усилили меры безопасности, особенно это касается общественных мест.

Смотрите на карте, где произошел теракт:

 

Что известно о ситуации в ДР Конго:

  • В провинции Северное Киву еще с 6 мая действует состояние чрезвычайной ситуации из-за угроз в области безопасности.
  • Администрацию провинции распоряжением президента заменили на военную.
  • Аналогичная ситуация в соседней провинции Итури.
  • Наибольшую угрозу представляет именно "Альянс демократических сил".
  • Организация была сформирована еще в 1995 году как исламистская.
  • По данным ООН, боевики "АДС" за последние 2 года убили более 1300 мирных жителей.
Автор: Ірина Пундор