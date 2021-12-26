В Конго террорист-смертник подорвался в ресторане: по меньшей мере 7 погибших
Источник:AP news
В Демократической Республике Конго 25 декабря в ресторане произошел взрыв. По предварительной информации, подорвался смертник. Теракт унес жизни по меньшей мере 7 человек.
По информации СМИ, еще 13 человек получили ранения. Все жертвы – мирные жители.
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Погиб также террорист-смертник
Трагедия произошла в ресторане города Бени на востоке Демократической Республики Конго. Террорист-смертник подорвался у входа в ресторан, где люди праздновали католическое Рождество.
Террорист подорвался прямо возле ресторана, где люди праздновали Рождество:
Сейчас эксперты пробуют установить, какое именно взрывчатое вещество использовали. В ночь на 26 декабря в больнице скончались еще двое тяжелораненых, таким образом число погибших возросло уже до семи.
Это преступление не останется безнаказанным. Его организаторы и исполнители будут найдены и уничтожены,
– заявил президент ДР Конго Феликс Чисекеди.
Власти не исключают, что за этим терактом стоит экстремистская группировка "Альянс демократических сил".Обратите внимание! В городе Бени усилили меры безопасности, особенно это касается общественных мест.
Смотрите на карте, где произошел теракт:
Что известно о ситуации в ДР Конго:
- В провинции Северное Киву еще с 6 мая действует состояние чрезвычайной ситуации из-за угроз в области безопасности.
- Администрацию провинции распоряжением президента заменили на военную.
- Аналогичная ситуация в соседней провинции Итури.
- Наибольшую угрозу представляет именно "Альянс демократических сил".
- Организация была сформирована еще в 1995 году как исламистская.
- По данным ООН, боевики "АДС" за последние 2 года убили более 1300 мирных жителей.