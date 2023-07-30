Подготовка к зиме, саммит мира и НАТО: Зеленский собрал Конгресс местных и региональных властей

Под руководством президента Владимира Зеленского 30 июля в Ивано-Франковске прошел Конгресс местных и региональных властей. Самым приоритетным стал вопрос подготовки к новому отопительному сезону на фоне угрозы нового ракетного террора с ударами по энергетическим объектам.

На Конгрессе присутствовали представители центральной власти – глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Денис Шмигаль, члены правительства, секретарь СНБО Алексей Данилов, глава Офиса Президента. Местные и региональные власти представляли главы ОВА и территориальных общин.

Обратите внимание Владимир Зеленский приехал в реабилитационный центр в Ивано-Франковске

Подготовка к зиме и расходы из бюджета

Во второй раз Украина осуществляет подготовку к отопительному сезону в условиях полномасштабной войны. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что государство на всех уровнях должно быть готово к тому, что в течение следующей осени и зимы россияне повторят ракетный террор, направленный против энергетической инфраструктуры. Такие риски, к сожалению, есть, поэтому все должно быть готово на случай худших сценариев.

Также на фоне недавних скандалов с выделением бюджетных средств во время войны на реконструкции стадионов, перекладывание брусчатки и другие вещи, которые гражданам кажутся нецелесообразными, президент обратил внимание на то, что бюджет на всех уровнях должен иметь один приоритет – оборона нашего государства.

Все видят, каковы потребности на передовой. Все видят, на чем акцентируют волонтеры. Следовательно, все бюджеты – и государственный, и местный – должны соответствовать приоритету номер один, а именно обороне. Помощь нашим воинам, помощь защиты, помощь семьям наших героев и в целом защиты жизни,

– подчеркнул Зеленский.

Евроинтеграция и вступление в НАТО

Отдельной темой Конгресса стала подготовка к проведению глобального саммита мира, работа с партнерами в этом контексте и гарантии безопасности Украины.

А также президент обсудил с представителями власти на всех уровнях вопрос евроатлантической интеграции – вступления в ЕС и НАТО.

Есть ключевая задача на этот год в отношениях с Евросоюзом: начало переговоров по членству Украины,

– подчеркнул президент.

Выступление Владимира Зеленского на Конгрессе местных и региональных властей: смотрите видео

Зеленский в Ивано-Франковске

Днем 30 июля президент прибыл в Ивано-Франковск и накануне саммита глава государства посетил реабилитационный центр, где проходят лечение наши воины.

Президент пообщался с находящимися на лечении защитниками, поинтересовался состоянием их здоровья и пожелал быстрого выздоровления. Также он вручил военнослужащим государственные награды – ордена "За мужество" III степени, а от воинов получил в подарок шевроны. Также глава государства пообщался и с персоналом медучреждения и выразил благодарность за их важную работу.