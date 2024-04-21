Эксперт-международник, кандидат политических наук Богдан Ференс в эфире 24 Канала объяснил, что для Пекина – это также довольно важное событие по нескольким причинам. Связано это не только с войной в Украине.

Смотрите также Не вся Палата представителей приветствовала помощь Киеву: видео позорного поведения Тейлор Грин

Китай балансирует свою позицию

Вечером 20 апреля Палата представителей США в конце концов приняла законопроект о поддержке Украины. Интересовало это не только наше государство и Россию, но и Китай.

В Китае следили за тем, что происходит. Во-первых, это же США – ключевой оппонент Китая. А во-вторых – это действительно будет влиять на контекст российско-украинской войны. Изменит ли это позицию Китая? Пока, думаю, это вряд ли. Китай в дальнейшем будет придерживаться своей стратегии, в которой Россия для Китая является прикладным инструментом для господства Западом,

– отметил Богдан Ференс.

При этом на фоне России Китай пытается сбалансировать свою позицию – встречаться с европейскими лидерами и тому подобное. Пекин пытается быть прагматичным оппонентом для Запада.

"В Нижней палате были и другие интересные законодательные инициативы, на которые мы не обратили внимание, о санкциях в отношении Китая в контексте ликвидации "наркотической эпидемии". Принимают действия для борьбы и противодействия наркотрафика из Китая в США. Это уже влияет на ухудшение двусторонних отношений", – отметил эксперт-международник.

Фактически Соединенные Штаты прямо обвиняют Китай в умышленной подрывной деятельности, которая связана с засильем наркотического сырья в США.

"Наркотическая эпидемия" в США из-за Китая

В США считают, что Пекин пытается разжечь зависимость американцев от наркотиков, а именно от фентанила.

По данным Комитета Палаты представителей США, Китай вмешивается в расследование в отношении незаконных производителей наркотиков в США, заблаговременно их об этом предупреждая. Таким образом они затрудняют выявление незаконной наркотической деятельности.

Кроме того, американские следователи получили доступ к правительственному китайскому сайту, который предоставляет налоговые скидки для производителей определенных компонентов-прекурсоров фентанила. Впрочем с условием - их должны продавать за пределами КНР.

Санкции против Китая могут усилиться

Стоит заметить, что частично Пекин частично беспокоится из-за американских санкций. Довольно красноречивым был случай с предупреждением китайских банков о возможных ограничениях из-за их сотрудничества с российскими компаниями, которые связаны с военно-промышленным комплексом России.

Тогда крупные банки Китая сообщили своим российским клиентам о прекращении приема платежей из России в юанях. То есть Китай хочет держать стабильным экономическое сотрудничество с США, однако и не отказывается от помощи Москве в обходе санкций.

Китай прагматичен. Для кого-то эта война имеет ужасные последствия, а кто-то пытается получить финансовые и политические бонусы. Это неудивительно. По моему мнению, они будут углублять сотрудничество со страной-агрессором, однако избегая прямого военного сотрудничества,

– объяснил Ференс.

Впрочем, неофициально у Китая с Россией могут быть налажены механизмы военного сотрудничества. Однако до выборов в США, отношения Китая и Вашингтона существенно вряд ли изменятся. Хотя, не исключено, что и США, и Европа, в рынках которых Китай очень заинтересован, готовят усиление санкций против Китая в будущем.