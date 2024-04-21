Експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Богдан Ференс в етері 24 Каналу пояснив, що для Пекіна – це також доволі важлива подія з кількох причин. Пов'язано це не лише з війною в Україні.

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Китай балансує свою позицію

Увечері 20 квітня Палата представників США врешті-решт ухвалила законопроєкт про підтримку України. Цікавило це не лише нашу державу та Росію, але й Китай.

У Китаї стежили за тим, що відбувається. По-перше, це ж США – ключовий опонент Китаю. А по-друге – це справді впливатиме на контекст російсько-української війни. Чи змінить це позицію Китаю? Поки що, думаю, це навряд чи. Китай надалі дотримуватиметься своєї стратегії, у якій Росія для Китаю є прикладним інструментом для панування Заходом,

– зазначив Богдан Ференс.

При цьому на тлі Росії Китай намагається збалансувати свою позицію – зустрічатися з європейськими лідерами тощо. Пекін намагається бути прагматичним опонентом для Заходу.

"У Нижній палаті були й інші цікаві законодавчі ініціативи, на які ми не звернули увагу, про санкції щодо Китаю в контексті ліквідації "наркотичної епідемії". Вживають дії для боротьби та протидії наркотрафіку з Китаю до США. Це вже впливає на погіршення двосторонніх відносин", – наголосив експерт-міжнародник.

Фактично Сполучені Штати прямо звинувачують Китай у наміреній підривній діяльності, яка пов'язана з засиллям наркотичної сировини у США.

"Наркотична епідемія" у США через Китай

У США вважають, що Пекін намагається розпалити залежність американців від наркотиків, а саме від фентанілу.

За даними Комітету Палати представників США, Китай втручається у розслідування щодо незаконних виробників наркотиків у США, завчасно їх про це попереджаючи. У такий спосіб вони ускладнюють виявлення незаконної наркотичної діяльності.

Крім того, американські слідчі отримали доступ до урядового китайського сайту, який надає податкові знижки для виробників певних компонентів-прекурсорів фентанілу. Втім з умовою — їх мають продавати за межами КНР.

Санкції проти Китаю можуть посилитись

Варто зауважити, що частково Пекін частково непокоїться через американські санкції. Доволі красномовним був випадок з попередженням китайських банків про можливі обмеження через їхню співпрацю з російськими компаніями, які пов'язані з військово-промисловим комплексом Росії.

Тоді великі банки Китаю повідомили своїх російських клієнтів про припинення приймання платежів з Росії у юанях. Себто Китай хоче тримати стабільною економічну співпрацю з США, проте й не цурається від допомоги Москві в обході санкцій.

Китай прагматичний. Для когось ця війна має жахливі наслідки, а хтось намагається отримати фінансові та політичні бонуси. Це не дивно. На мою думку, вони поглиблюватимуть співпрацю з країною-агресоркою, однак уникаючи прямої військової співпраці,

– пояснив Ференс.

Втім неофіційно у Китаю з Росією можуть бути налагоджені механізми військової співпраці. Проте до виборів у США, відносини Китаю та Вашингтону суттєво навряд чи зміняться. Хоч, не виключено, що і США, і Європа, в ринках яких Китай дуже зацікавлений, готують посилення санкцій проти Китаю у майбутньому.