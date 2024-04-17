Також він наголошував в розмові з Олафом Шольцем, що Європі не варто ескалювати ситуацію, надаючи військову підтримку Україні. Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок припустив у розмові з 24 Каналом, що Сі Цзіньпін у такий спосіб закликає США і Європу разом з Китаєм сприяти припиненню цієї війни.

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Тривають діалоги

З боку Вашингтона постійно звучить стурбованість тим, що Пекін підвищує об'єми співпраці з Росією.

Саме тому глава Китаю, ймовірно, демонструє, що готовий обмежити можливості Росії у веденні бойових дій,

– наголосив він.

Сі Цзіньпін впродовж кількох місяців не робив подібних заяв. Вони пролунали після зустрічі з канцлером Німеччини, напередодні його візиту глави Китаю до Франції. До того ж Париж запросив Москву на міжнародну церемонію з нагоди 80-річчя висадки союз союзників в Нормандії.

Все це все вказує на те, що наразі тривають дуже серйозні діалоги на найвищому рівні, зокрема щодо питання припинення війни,

– зазначив Клочок.

Значною мірою ця активізація Китаю пов'язана з тим, що країна почала набирати економічних обертів у першому кварталі 2024 року та демонструє економічне зростання на рівні понад 5% у річному вимірі. Пекін почав закуповувати багато нафти, і зокрема через це ціна на неї почала зростати.

Також Китай проявляє ініціативу у готовності врегулювати конфлікт на Близькому Сході та вплинути на Іран. Міністр закордонних справ Ван Ї провів розмову зі своїм іранським колегою і запевнив, Іран "не прагне ескалації".

"Цей складний геополітичний "пасьянс" вказує на те, що Китай почав публічно демонструвати готовність контролювати багато процесів у світі. Він може це робити саме через свою економічну співпрацю з різними країнами, зокрема з Іраном та Росією", – пояснив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Роль Китаю стає дуже значною

Для Китаю, як зазначив Сі Цзіньпін, важливо підтримувати промислові логістичні ланцюги і зв'язки заради стабільності та побудови майбутнього. За риторикою Китаю це означає, що він готовий працювати з Європою, але без США. Мета Пекіна – розірвати оцей зв'язок Європи та Сполучених Штатів.

Водночас у західних ЗМІ просувається наратив про те, що, мовляв, Китай може вплинути на війну Росії проти України. Однак він вимагає відповідних кроків і від Європи.

"Через те, що США втратили на даному етапі можливість врегульовувати потужні процеси, Китай демонструє свій вплив на Іран. Також Сі Цзіньпін здійснить візити у Францію, Угорщину. Це вказує на те, що зараз дещо змінюється геополітична ситуація і роль Китаю стає дуже значною", – підкреслив Валерій Клочок.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський заявив, що вірить в допомогу Китаю у відновленні справедливого миру для України. Він подякував Олафу Шольцу за його "сигнали з Пекіну" в контексті підготовки до першого глобального Саміту миру в Швейцарії.

Заяви Сі Цзіньпіна щодо війни в Україні