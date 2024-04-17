В ISW зазначають, що Сі Цзіньпін продовжує позиціювати себе як нейтрального посередника. Однак на тлі збільшення співпраці з Росією, слова Китаю є радше спробою вберегти доступ до західних ринків.

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Аналіз заяв Сі Цзіньпіна

Під час зустрічі з Олафом Шольцем у Пекіні Сі Цзіньпін запропонував чотири принципи "відновлення миру" в Україні:

пріоритет миру та стабільності та "утримання від пошуку егоїстичної вигоди",

"уникання підливання масла у вогонь",

створення умов для миру

зменшення негативний вплив на світову економіку та стабільність глобальних галузевих ланцюгів постачання.

Як зазначають в ISW, мова китайського президента є досить нейтральною, Сі не займає конкретну позицію. Очільник КНДР не бажає, аби китайсько-російське партнерство стало настільки глибоким, як того хоче Путін – для того, щоб зберегти доступ до західних ринків.

Сі Цзіньпін та інші офіційні особи Китаю також не називали війну в Україні "війною". Нещодавно різноманітні офіційні особи НАТО та США попередили, що Китай допомагає "підтримувати" російську оборонно-промислову базу. Країна постачає мікроелектроніку, оптику, верстати та ракетне паливо.

Таким чином, загалом розпливчасті сигнали Сі Шольцу щодо України на тлі нібито посилення Китаєм підтримки Росії є, швидше за все, спробою зберегти доступ Китаю до європейських ринків шляхом залучення доброї волі Німеччини, ніж демонстрацією справжньої зацікавленості у сприянні припиненню російського вторгнення в Україну,

– пишуть в Інституті.

Сі підтримав ідею мирної конференції