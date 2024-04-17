В ISW отмечают, что Си Цзиньпин продолжает позиционировать себя как нейтрального посредника. Однако на фоне увеличения сотрудничества с Россией, слова Китая является скорее попыткой уберечь доступ к западным рынкам.

Смотрите также Землетрясение вместо войны․ Как катастрофа на Тайване повлияла на крупнейших производителей чипов

Анализ заявлений Си Цзиньпина

Во время встречи с Олафом Шольцем в Пекине Си Цзиньпин предложил четыре принципа "восстановления мира" в Украине:

приоритет мира и стабильности и "воздержание от поиска эгоистической выгоды",

"избегание подливания масла в огонь",

создание условий для мира

уменьшение негативного влияния на мировую экономику и стабильность глобальных отраслевых цепей поставок.

Как отмечают в ISW, речь китайского президента является достаточно нейтральной, Си не занимает конкретную позицию. Глава КНДР не желает, чтобы китайско-российское партнерство стало настолько глубоким, как того хочет Путин – для того, чтобы сохранить доступ к западным рынкам.

Си Цзиньпин и другие официальные лица Китая также не называли войну в Украине "войной". Недавно различные официальные лица НАТО и США предупредили, что Китай помогает "поддерживать" российскую оборонно-промышленную базу. Страна поставляет микроэлектронику, оптику, станки и ракетное топливо.

Таким образом, в целом расплывчатые сигналы Си Шольцу по Украине на фоне якобы усиления Китаем поддержки России являются, скорее всего, попыткой сохранить доступ Китая к европейским рынкам путем привлечения доброй воли Германии, чем демонстрацией настоящей заинтересованности в содействии прекращению российского вторжения в Украину,

– пишут в Институте.

Си поддержал идею мирной конференции