В ISW отмечают, что Си Цзиньпин продолжает позиционировать себя как нейтрального посредника. Однако на фоне увеличения сотрудничества с Россией, слова Китая является скорее попыткой уберечь доступ к западным рынкам.
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Анализ заявлений Си Цзиньпина
Во время встречи с Олафом Шольцем в Пекине Си Цзиньпин предложил четыре принципа "восстановления мира" в Украине:
- приоритет мира и стабильности и "воздержание от поиска эгоистической выгоды",
- "избегание подливания масла в огонь",
- создание условий для мира
- уменьшение негативного влияния на мировую экономику и стабильность глобальных отраслевых цепей поставок.
Как отмечают в ISW, речь китайского президента является достаточно нейтральной, Си не занимает конкретную позицию. Глава КНДР не желает, чтобы китайско-российское партнерство стало настолько глубоким, как того хочет Путин – для того, чтобы сохранить доступ к западным рынкам.
Си Цзиньпин и другие официальные лица Китая также не называли войну в Украине "войной". Недавно различные официальные лица НАТО и США предупредили, что Китай помогает "поддерживать" российскую оборонно-промышленную базу. Страна поставляет микроэлектронику, оптику, станки и ракетное топливо.
Таким образом, в целом расплывчатые сигналы Си Шольцу по Украине на фоне якобы усиления Китаем поддержки России являются, скорее всего, попыткой сохранить доступ Китая к европейским рынкам путем привлечения доброй воли Германии, чем демонстрацией настоящей заинтересованности в содействии прекращению российского вторжения в Украину,
– пишут в Институте.
Си поддержал идею мирной конференции
- На встрече с канцлером Германии Шольцом президент Китая Си Цзиньпин выразил поддержку идеи проведения международной мирной конференции. Он убежден, что это нужно для урегулирования "украинского кризиса".
- Си призвал все стороны работать вместе для скорейшего восстановления мира и предотвращения "эскалации конфликта".
- Стоит добавить, что перед встречей с китайским лидером что перед встречей с китайским лидером Шольц призвал Пекин и других союзников России прекратить оказывать помощь Путину. Немецкий канцлер подчеркивал недопустимость обхода санкций, а также том, что война Москвы против Украины – не только европейская проблема.