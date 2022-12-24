45 миллиардов для Украины: Конгресс преодолел сопротивление республиканцев, нужна только подпись Байдена

Важную поправку к бюджету США на финансовый год 2022 – 2023 приняли 23 декабря. В ней говорится о 44,9 миллиарда долларов для Украины и соседей на противостояние российской агрессии.

Поддержали ответную поправку 225 законодателей нижней палаты Конгресса США (Палаты представителей). 201 проголосовал против.

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"За" проголосовали даже некоторые республиканцы

Среди голосовавших против – почти все являются представителями Республиканской партии. Речь идет о 200 голосах. И только один представитель Демократической партии присоединился к республиканцам.

А вот за поправку свой голос отдали 216 демократов и 9 республиканцев. Что интересно, для принятия документа было достаточно 218 голосов.

Почему важно было проголосовать именно 23 декабря? Дело в том, что сессия Конгресса закрывается и снова законодатели соберутся уже в 2023 году, когда большинство в Палате представителей уже будут иметь республиканцы. Заметим, что из 9 республиканцев, которые проголосовали за помощь Украине, 7 не вернутся в новом созыве.

По данным местных журналистов, примерно в 21:00 по киевскому времени документ пошел на подпись президенту США Джо Байдену. Но по состоянию на 02:00 информации о его подписании на сайте Белого дома не было.

Что важно знать о помощи США Украине

Прежде всего следует понимать, что бюджетный год в США начинается не с календарного 2023 года, а с октября 2022. Именно поэтому для новых ассигнований Конгресс должен вносить правки, которые впоследствии должен согласовать глава государства. Финансовых документов в США целый ряд.

К примеру, Omnibus Bill for Fiscal Year 2023 (HR 2617) – это общий бюджет США (сведение не менее 12 крупных законов о финансировании всех сфер жизнедеятельности страны). Именно в нем заложили 45 миллиардов долларов для Украины в специальной поправке.

– это общий бюджет США (сведение не менее 12 крупных законов о финансировании всех сфер жизнедеятельности страны). Именно в нем заложили 45 миллиардов долларов для Украины в специальной поправке. Вместо этого HR 7776 James M. Inhofe National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2023 – это государственный бюджет США, но это не то, что у нас называют государственным бюджетом. Это деньги на государство – на работу государственных органов, учитывая оборонные. В нем предусмотрено 800 миллионов долларов военной помощи для Украины. Эти деньги уже были приняты в Конгрессе в обеих палатах, а Байден подписал 23 декабря днем.

Напомним, что Владимир Зеленский поблагодарил Конгресс за поддержку нашего государства путем выделения дополнительных 45 миллиардов долларов. Он подчеркнул, что очень важно, что "американский народ с украинцами в этой борьбе".