Підтримали відповідну поправку 225 законодавців із нижньої палати Конгресу США (Палати представників). Натомість 201 проголосував проти.

Читайте також Карти, гроші, батарея Patriot: як Зеленський об'єднав Конгрес і чому настає новий етап війни

"За" проголосували навіть деякі республіканці

Серед тих, хто голосував проти, – майже всі є представниками Республіканської партії. Мовиться про 200 голосів. І лише один представник Демократичної партії долучився до республіканців.

Натомість за поправку свій голос віддали 216 демократів і 9 республіканців. Що цікаво, для ухвалення документа достатньо було 218 голосів.

Чому важливо було проголосувати саме 23 грудня? Річ у тім, що сесія Конгресу закривається і знову законодавці зберуться вже у 2023 році, коли більшість у Палаті представників уже матимуть республіканці. Зауважимо, що з тих 9 республіканців, котрі проголосували за допомогу Україні, 7 не повернуться у новому скликанні.

За даними місцевих журналістів, приблизно об 21:00 за київським часом документ пішов на підпис до президента США Джо Байдена. Але станом на 02:00 інформації про його підписання на сайті Білого дому не було.

Що важливо знати про допомогу США Україні

Передовсім слід розуміти, що бюджетний рік у США починається не з календарного 2023 року, а з жовтня 2022. І саме тому для нових асигнувань Конгрес повинен вносити правки, які згодом має погодити глава держави. Фінансових документів у США ціла низка.

До прикладу, Omnibus Bill for Fiscal Year 2023 (H.R. 2617) – це загальний бюджет США (зведення щонайменше 12 великих законів про фінансування усіх сфер життєдіяльності країни). Саме у ньому заклали 45 мільярдів доларів для України у спеціальній поправці.

– це загальний бюджет США (зведення щонайменше 12 великих законів про фінансування усіх сфер життєдіяльності країни). Саме у ньому заклали 45 мільярдів доларів для України у спеціальній поправці. Натомість H.R. 7776 James M. Inhofe National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2023 – це державний бюджет США, і це не те, що в нас називають державним бюджетом. Це гроші на державу – на роботу державних органів, враховуючи оборонні. У ньому передбачено 800 мільйонів доларів військової допомоги для України. Ці гроші вже ухвалили в Конгресі в обох палатах, а Байден підписав 23 грудня вдень.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський подякував Конгресу за підтримку нашої держави, шляхом виділення додаткових 45 мільярдів доларів. Він підкреслив, що надзвичайно важливо, що "американський народ з українцями у цій боротьбі".