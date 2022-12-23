Законодавці намагалися максимально швидко ухвалити бюджет США на 2023 рік. Тож вони вирішили не зволікати, затвердивши його у п'ятницю 23 грудня. Розповідаємо, чому він важливий для України.

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Яку допомогу отримає Україна

Зауважимо, що бюджет передбачає кошти, які спрямують на допомогу Україні. Його розмір на близько 45 мільярдів більший, ніж планував сам Джо Байден. Саме 44,9 мільярда – ця різниця – будуть спрямовані на потреби України та союзників НАТО.

Мусимо розуміти, що відповідне рішення підтримали далеко не всі. Так, республіканці критикували передачу коштів Україні та партнерам НАТО.

Як ми можемо надіслати Україні додаткові 47 мільярдів доларів (разом з останнім пакетом допомоги – 24 канал) на безпеку, поки терористи, наркотики та злочинці заполонюють наш південний кордон?,

– зазначив Метт Розендейл.

Якщо ми вже заговорили про підтримку, то звернемо увагу на те, як розділилися голоси. За схвалення бюджету віддали голоси 225 високопосадовців, а проти – 201. Залишилося лише дочекатися, щоб відповідний документ підписав Джо Байден.