Конгресс США и администрация Байдена обсудили психическое состояние Путина

Конгресс США с администрацией президента Джозефа Байдена обсуждали психическое состояние все еще президента России Владимира Путина. Это произошло 28 февраля во время закрытого совещания.

Данные, конечно, неофициальные. Об этом рассказали американские журналисты со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Но будем им верить – ведь психическое состояние Путина действительно ужасает (он не только напал на Украину, но уже начал угрожать миру ядерным оружием).

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Психическое состояние Путина и ситуацию в Украине обсудили в США на закрытом совещании

Угроза новой атаки России

Американские чиновники предостерегли: россияне привлекают резервы, поэтому Украине следует ждать новой волны вражеских войск. Мол, колонна техники растянулась на несколько десятков километров.

Эту новость радостно начали распространять пророссийские СМИ и телеграм-каналы.

Но напомним: не одну такую ​​колонну наши Вооруженные силы уже отправили в металлолом.

Разве есть основания сомневаться, что такое же будет и с этой? Однако в США якобы считают, что Россия может значительно продвинуться в Украине. А в столице – в Киеве – будут ужасніе уличные бои.

Заметим, что такие предостережения звучали непублично. Журналисты американские ссылаются на источники, которые имели доступ к закрытым заседаниям представителей Конгресса и администрации Джо Байдена.

Психическое состояние Путина

Вопрос о психическом состоянии президента России Владимира Путина также обсудили на таком закрытом совещании. И, мол, не нашли четкого ответа.

Сенатор от Республиканской партии Чак Грассли, находившийся на совещании в Сенате, подтвердил эту информацию. Но подробности сообщать не захотел.

Вместо этого куда оптимистичнее чиновники администрации Байдена отреагировали на текущую ситуацию по единству стран Запада в противостоянии России.

Причем как с точки зрения санкций, так и поставки оружия в Украину.

На что, напомним, согласилась даже упрямая Германия.

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