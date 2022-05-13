Конгресс США должен принять дополнительную помощь Украине до 19 мая, чтобы не было задержек

Если до 19 мая Конгресс США не примет дополнительной помощи для Украины, это начнет влиять на поставку военной техники.

Для помощи Украине заканчиваются деньги

Об этом сказал спикер Пентагона Джон Кирби во время брифинга. По его словам, в этом финансировании, предоставленном Байденом, еще осталось около 100 миллионов долларов.

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19 мая – это день, когда мы действительно без дополнительных полномочий не будем иметь возможности посылать новые материалы. До 19 мая это начнет влиять на нашу способность бесперебойно оказывать помощь,

– сказал спикер Джон Кирби.

По его словам, новое финансирование еще не "распределено и не объявлено". Кирби подчеркнул, что одобрение дополнительных полномочий требуется до третьей недели мая.

"Это позволит нам продолжать бесперебойный поток помощи в Украине, поэтому, очевидно, мы продолжаем призывать Сенат действовать как можно быстрее, чтобы они предоставили дополнительные полномочия, которые можно было бы использовать", — добавил представитель Пентагона Джон Кирби.

Как и кто заблокировал принятие помощи для Украины

На этой неделе, 10 мая, Палата представителей приняла дополнительный законопроект, предусматривающий помощь Украине на 40 миллиардов долларов, но Сенат не смог его принять после того, как сенатор Рэнд Пол внес поправки.

Пол, республиканец из штата Кентукки, хочет, чтобы было больше контроля за расходованием средств, прежде чем согласиться передать законопроект на голосование в Сенат. С этой целью он требует, чтобы в законе предусмотрели создание специального генерального инспектора, который будет контролировать расходы.

Против этого никто не выступает, но без внесения в основной закон, потому что это может занять очень много времени. Следовательно, будет значительно замедлено получение необходимой Украине помощи. Лидер большинства в Сенате Чак Шумер предпринял процедурные шаги, чтобы обойти поправки Пола, но законопроект, скорее всего, будет принят не ранее следующей недели.

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