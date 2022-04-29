Конгресс США готов оперативно утвердить инициативу Байдена о 33 миллиардах долларов для Украины

Президент США Джозеф Байден инициировал выделение дополнительных 33 миллиардов долларов помощи для Украины. Конгресс готов оперативно согласовать этот запрос.

Кроме того, Конгресс поддерживает привлечение российских чиновников и олигархов к ответственности за развязанную против Украины войну. Об этом рассказала спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

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Конгресс готов согласовать выделение 33 миллиардов долларов для помощи Украине

По словам Пелоси, Конгресс США сейчас работает над решением многих важных вопросов. Спикер отметила, что не сомневается в том, что инициативу Байдена о 33 миллиардах долларов для Украины утвердят.

Мы настроены очень оптимистично, поскольку имеем мощную 2-партийную поддержку,

– отметила Пелоси.

Она подчеркнула, что США готовы выделять помощь объемах, необходимых Украине, в частности в сфере обороны, экономики и гуманитарных потребностей. Спикер отметила, что на прошлой неделе встречалась с премьер-министром Денисом Шмыгалем, и эти вопросы активно обсуждали.

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США ожидают присоединения к процессу и других стран

Пресс-секретарь Белого Дома Джейн Псаки рассказала, что не располагает информацией, как быстро Конгресс примет решение. Однако по ее словам, этот вопрос неотложен.

"Очевидно, мы будем работать над тем, чтобы ускорить процесс и оказать помощь украинцам. Но для того, чтобы и дальше помогать им, чтобы они имели необходимое оружие, необходимую им артиллерию, необходимое оборудование, безусловно, нужно срочно двигаться вперед по этому финансированию", – заметила пресс-секретарь.

Псаки добавила, что США хотят и дальше иметь возможность помогать Украине. Поэтому согласование выделения 33 миллиардов, инициированных Байденом, будет продвигаться как можно скорее.

Мы будем и дальше оказывать значительную военную помощь и помощь в области безопасности. Но мы ожидаем, что другие страны также активизируются, поскольку это будет постоянная работа, длительная война,

– отметила Псаки.

По ее словам, мощная поддержка других стран также необходима Украине, чтобы победить страну-агрессорку. Соединенные Штаты – крупнейший поставщик военной, гуманитарной и экономической помощи. Однако страны мира тоже уже делают ответные шаги. В частности, Германия, до сих пор не направлявшая в Украину военную помощь, объявила, что готова предоставить танки.

"Ряд других стран объявили о шагах по оказанию целого ряда военной помощи и оружия, которые они никогда раньше не предоставляли", – добавила пресс-секретарь.

Она подытожила, что Байден дал четкий месседж другим странам, чтобы они оставались преданными этой постоянной и долгосрочной поддержке украинцев.

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Байден инициировал выделение 33 миллиардов долларов для Украины: коротко

Байден 28 апреля выступил с заявлением о поддержке Украины. Президент США подчеркнул, что мир видит военные преступления России против мирных украинцев.

Он также объявил, что направляет в Конгресс запрос о дополнительной помощи для Украины. Она необходима для того, чтобы не допустить перерывов в поставках оружия, в частности артиллерийских систем, необходимых ВСУ в борьбе с оккупационными войсками.

Также, по словам Байдена, нужно продолжать оказывать Украине гуманитарную помощь – еду, медикаменты.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что президент США хочет запросить у Конгресса на эти цели 33 миллиарда долларов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что США сделали очень мощный шаг, и он надеется, что Конгресс быстро согласует запрос Байдена.

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