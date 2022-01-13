Конгресс США может быстро принять новые санкции против России, – Волкер

Курт Волкер заявил, что законопроекты с новыми санкциями против России Конгресс США может принять очень быстро. В то же время необходимо оперативно внести изменения в отдельные пункты.

Экс-спецпредставитель США по Украине Волкер отметил, что законопроекты содержат лишь несколько вещей, которые Белый дом не поддерживает. В частности, речь идет об автоматическом введении определенных санкций.

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По словам Волкера, в Белом доме хотят сохранить свободу исполнительных полномочий президента. В частности, говорится о возможности делать определенные исключения из санкций.

Волкер подчеркнул: если администрация и руководство Демократической партии разработают определенные изменения в законопроекты, их могут принять достаточно быстро. Важно, чтобы эти изменения сохранили изложенные намерения об усилении помощи Украине.

Сейчас существует поддержка со стороны республиканцев. Однако демократы не хотят нарушать интересы администрации.

Однако если они смогут сойтись в определенных моментах с администрацией, я думаю, все может произойти быстро,

– подчеркнул Волкер.

Он также отметил, что Белый дом способен ввести санкции против России самостоятельно, без каких-либо согласований с Конгрессом.

Россия не обязана отвести войска от границ Украины

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявил, что Россия не обязалась отвести войска от границ Украины. Однако страна-агрессор также не отказывалась от возможности деэскалации ситуации.

Шерман заметила, что позицию России трудно понять. Страна-окупант имеет самый большой военный контингент в Европе и одновременно заявляет, что якобы чувствует угрозу от Украины.

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