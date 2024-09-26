В Конгрессе США расследуют визит Зеленского на оборонный завод: что произошло

В Палате представителей США администрацию Джо Байдена обвинили в вероятном злоупотреблении правительственными ресурсами, которые могли позволить президенту Украины Владимиру Зеленскому "вмешаться в президентские выборы 2024 года" из-за визита на оборонный завод в Пенсильвании.

Соответствующую информацию сообщил председатель комитета Палаты представителей по надзору и подотчетности Джеймс Комер. На фоне этого там также требуют уволить посолку Украины Оксану Маркарову.

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Конгресс США расследует визит Зеленского на оборонный завод

На днях президент Украины Владимир Зеленский посетил завод в Пенсильвании, который производит 155-мм артиллерийские боеприпасы для Вооруженных Сил Украины. Коммер подозревает, что поездку профинансировали за счет американских налогоплательщиков.

Кроме того, он предполагает, что сам визит якобы способствовал агитации за кандидата в президенты США Камалу Харрис. Поэтому председатель комитета сейчас ищет документы от Белого дома, Министерства обороны и Министерства юстиции по злоупотреблению правительственными ресурсами.

Если администрация Байдена – Харрис пыталась использовать иностранного лидера для получения выгоды от президентской кампании вице-президента, это является злоупотреблением властью и злоупотреблением средствами налогоплательщиков,

– заявил он.

Напомним, после визита на оборонный завод в Пенсильвании Владимир Зеленский отметил, что именно на таких предприятиях чувствуется, что демократический мир действительно может победить.