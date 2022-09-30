Конгресс США окончательно одобрил 12-миллиардную поддержку для Украины
30 сентября 2022 , 22:05Читати новину українською
Конгресс США окончательно одобрил законопроект, включающий 12-миллиардную поддержку для Украины. Теперь его должен подписать президент Джозеф Байден.
Об этом рассказал журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш. Ранее Байден уже говорил об этом пакете помощи.
В тему США планируют создать новое командование для помощи Украине с вооружением
Конгресс одобрил 12-миллиардную поддержку для Украины
Конгресс Соединенных Штатов поддержал выделение 12 миллиардов пособий для Украины.
Конгресс США окончательно одобрил законопроект, включающий свыше 12 миллиардов долларов для поддержки Украины, в том числе военной. Теперь документ ложится на подпись Джо Байдена,
– написал Ярыш.