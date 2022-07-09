В Конгрессе призвали Байдена проверить возможные связи Ермака с россией: резкая реакция МИД

Виктория Спартц обратилась к Джо Байдену. Она попросила президента США проверить возможные связи главы Офиса Президента Андрея Ермака с россией.

Соответствующую просьбу член Палаты представителей США озвучила в пятницу 8 июля. Кроме того, она акцентировала внимание на пребывании Олега Татарова в должности заместителя Андрея Ермака.

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Ермак вызывает много беспокойства

Публикация обращения Виктории Спартц к Джо Байдену попала в сеть. Отметим, что отрывок, в котором она упоминает Андрея Ермака, прикрыт черной плашкой. Но упоминание о нем содержится в общем описании его письма. Там говорится о "разнообразной разведывательной информации о действиях господина Ермака в Украине и его вероятных связях с россией".

Кроме того, Спартц в обращении к президенту США упомянул об Олеге Татарове. Его Андрей Ермак назначил своим заместителем по вопросам правоохранительной деятельности. Его лицо, по мнению конгрессмена, "задерживает назначение независимого антикоррупционного прокурора более года". Это, убеждена она, становится причиной отсутствия работы САП, а также НАБУ.



Спартц обратилась к Байдену с просьбой проверить Ермака / Скриншот ее письмо

По словам Спартца, "Ермак вызывает много беспокойств". Причем не только в США, но и за границей. В то же время она подчеркнула, что ей известно, что о главе ОП высокого мнения советник Байдена по национальной безопасности Джайк Салливан.

В то время как президент Зеленский тяжело работает для создания союзов с Западом и нашей страной, на нас лежит ответственность сообщить ему, если мы обеспокоены ключевыми людьми в его окружении,

– подчеркнула она.

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В МИД призывают не повторять нарративы кремля

На упрек Виктории Спартц уже отреагировали в украинском МИДе. Спикер министерства Олег Николенко поначалу выразил свою благодарность США за поддержку в противостоянии российской агрессии. В то же время, его удивило заявление конгрессмена.

Спикер убежден, что ее заявления контрастируют на фоне помощи и поддержки, которую наша страна получает от США. Мол, ее действия – нескрываемая попытка вернуть в американскую политику нарративы, распространяемые россией. Речь идет о каких-то связях руководства Украины со страной-агрессором. И это делается для того, чтобы вовлечь наше государство во внутреннюю политику Соединенных Штатов.

Советуем Спартц оставить попытки заработать себе дополнительный политический капитал на безосновательных спекуляциях вокруг темы войны в нашей стране и горе украинцев. Особенно циничны манипуляции об Украине и ее руководстве от конгрессвумен украинского происхождения,

– подчеркнул он.

Кроме того, он попросил ее не препятствовать механизмам предоставления нашему государству военной помощи от США. Вместе с тем, убежден Николенко, Спартц стремится усилить бюрократизацию этого процесса. И именно этого, подчеркивает спикер МИД, ожидают в кремле.

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