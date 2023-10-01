Конгресс США одобрил временный бюджет на 45 дней – без денег для Украины: какая позиция Байдена

Палата представителей конгресса США утвердила бюджет финансирования правительственных органов на 45 дней – в нем нет пункта помощи Украине. Президент США Джо Байден уже подписал одобренный законопроект. Но в своем заявлении призвал конгрессменов сохранить верность украинскому народу.

Заметим, что решение было принято за считанные часы до возможного прекращения работы правительства. "За" проголосовали 335 представителей, "против" – 91. В то же время, в нем нет новой помощи Украине. Далее законопроект был направлен на подписание в Белый дом, где его подписал президент США Джо Байден.

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Позиция Байдена

Президент США Джо Байден обнародовал заявление, в котором отреагировал на принятие проекта временного финансирования правительственных органов без помощи Украины. Как заявил американский лидер, ни при каких обстоятельствах не может допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана.

Он сказал, что угрозы шатдауна можно было бы избежать, если бы республиканцы в Палате представителей придерживались договоренностей об уровне бюджетных расходов, достигнутых между Байденом и Маккарти в рамках соглашения о повышении долгового потолка и избежании дефолта США.

"Хотя спикер и подавляющее большинство Конгресса остаются непоколебимыми в своей поддержке Украины, в проголосованном соглашении нет нового финансирования для продолжения этой поддержки. Мы не можем допустить, чтобы поддержка Украины со стороны США приостановилась. Я искренне надеюсь, что спикер подтвердит свою преданность народу Украины и обеспечит необходимую для Украины помощь в этот критический момент", – заявил Байден.

Он также добавил, что рассчитывает на то, что эта ситуация будет исправлена.

Я полностью надеюсь, что спикер будет придерживаться своей преданности народу Украины и обеспечит поддержку, необходимую для помощи Украине в этот критический момент,

– подчеркнул президент США.

Президент США подписал закон

Джо Байден подписал одобренный Конгрессом закон, предусматривающий продление финансирования правительства США до 17 ноября. CNN.

В то же время, в администрации ожидают, что спикер Палаты представителей Кевин Маккарти вскоре вынесет на голосование еще один законопроект в поддержку Украины.