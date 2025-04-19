Так, член Палаты представителей Брайан Фицпатрик написал в соцсети о своем визите на передовую в Украине, передает 24 Канал.

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Политик рассказал, что территория, где он находился, ранее была лесом, который сожгли россияне.

Также он отметил, что оккупанты беспорядочно уничтожают гражданские районы. "Они заваливают вас телами, артиллерией без особых раздумий", – добавил республиканец.

Известно, что один из снарядов он подписал для Путина. Также на боеприпасе видна надпись "Мир через силу".

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Для меня было большой честью передать очень "личное" послание Владимиру Путину сегодня с передовой линии войны у российской границы,

– рассказал Фицпатрик

Он уточнил, что его "послание" главе Кремля было доставлено точно.

К слову, Брайан Фицпатрик является одним из руководителей Группы поддержки Украины в Конгрессе.

Справка: Группа поддержки Украины в американском Конгрессе была создана еще в 1997 году. Она объединяет демократов и республиканцев в парламенте, которые разделяют общую обеспокоенность относительно построения крепких двусторонних отношений между Киевом и Вашингтоном.