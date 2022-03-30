Конгрессмены просят Пентагон и госдеп разрешить Нацгвардии Калифорнии помогать Украине

Министр обороны США Ллойд Остин и государственный секретарь Энтони Блинкин получили письмо от американских конгрессменов. Они призывают предоставить Национальной гвардии Калифорнии полномочия для более эффективной помощи Украине во время войны.

Авторы письма считают, что Национальная гвардия Калифорнии готова, желает и может поддерживать гуманитарную работу в Украине. Однако ей препятствуют бюрократические преграды.

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"Мы считаем, что отношения Гвардии с Украиной дают ей уникальную возможность сыграть определенную роль в поддержке нашего гуманитарного реагирования", – говорится в письме конгрессменов.

Следовательно, политики просят Остина и Блинкена устранить административные и процедурные препятствия в работе гвардейцев. Ведь "если федеральное правительство не предпримет ключевых шагов для активизации необходимых полномочий, они не смогут расширить свои усилия".

В качестве примера такой работы авторы письма приводят возможность воздушных перевозок для доставки продовольствия, медикаментов и других гуманитарных грузов в регион.

Письмо у себя в твиттере опубликовал глава комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф. Также под письмом подписалось еще десять членов Палаты представителей.