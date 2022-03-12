Конкретная цель – разрушить центр Харькова, убить людей, – Зеленский о взрыве на площади Свободы

Российские захватчики 2 недели назад обстреляли Харьков из "Градов". Президент Владимир Зеленский заявил, что конкретная цель России – разрушить центр города и убить людей.

Харьков всегда был лоялен к России. Об этом Зеленский рассказал во время встречи с иностранными журналистами, сообщает 24 канал.

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Конкретная цель оккупантов – разрушить Харьков

Президент рассказал о циничном и жестоком обстреле Харькова оккупантами. Он отметил, что этот город расположен совсем близко от России. Там есть более 30 вузов, в которых всегда было очень много россиян.

"Именно поэтому там очень много общих украинско-российских семей, или наоборот можете сказать – детей, которые на половину россияне, а наполовину украинцы. И всегда они были лояльны к России. И сам центр просто взорвали. Неоднократно, то есть это не было случайно", – добавил президент.

Зеленский рассказал, что те взрывы, которые произошли в Харькове, были многочисленными. То есть нельзя сказать, что там просто упала какая-нибудь бомба.

Конкретная цель – разрушить центр Харькова, убить людей. Так же как и церковь там они взорвали и т.д. То есть оценить эти шаги я не могу, – заметил Зеленский.

Президент отметил, что он понимает все эти вражеские обстрелы, как террористические акты, которые носят ежедневный характер. Зеленский не может привыкнуть к таким враждебным действиям. В то же время оккупанты делают все возможное, чтобы украинцы к ним привыкали.

Зеленский встретился с иностранными журналистами: смотрите видео