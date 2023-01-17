Времени достаточно: Шмыгаль назвал срок, когда хочет видеть трех кандидатов на главу НАБУ

Вскоре в Украине должны избрать нового главу НАБУ. Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, в ближайшее время он ожидает определения трех основных претендентов.

Это он подчеркнул во время своего выступления на заседании Кабмина. По словам премьер-министра, он ожидает определения трех кандидатов до конца января 2023 года.

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Большинство этапов конкурса пройдено

Уверен, что двух недель вполне достаточно, чтобы завершить эти процедуры и до 31 января представить перечень из трех отобранных кандидатов на должность директора НАБУ,

– отметил Шмигаль.

Он подчеркнул, что Украине сейчас очень важно не только вовремя, но и в полном объеме выполнить "домашнюю работу". Первую оценку наше государство будет проходить в феврале 2023 года во время Саммита Украина – ЕС. И до тех пор необходимо будет завершить конкурс, который определит, кто станет новым главой НАБУ.

По словам премьера, уже прошли пять из девяти этапов конкурса. Сейчас кандидатам нужно выполнить практическую задачу. Кроме того, их ожидает оценка личностных компетенций. А также им следует пройти собеседование с конкурсной комиссией.

Отметим, к следующему этапу прошли 22 кандидата. Среди них должны определить троих основных. Один из них, по результатам всех задач, станет главой НАБУ.

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