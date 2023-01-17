На цьому він наголосив під час свого виступу на засіданні Кабміну. За словами прем'єр-міністра, він очікує на визначення трьох кандидатів до кінця січня 2023 року.
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Більшість етапів конкурсу пройдено
Упевнений, що двох тижнів цілком достатньо, аби завершити ці процедури й до 31 січня подати перелік із трьох відібраних кандидатів на посаду директора НАБУ,
– зазначив Шмигаль.
Він наголосив, що Україні зараз надзвичайно важливо не лише вчасно, а й у повному обсязі виконати "домашню роботу". Перше оцінювання наша держава проходитиме у лютому 2023 року під час Саміту Україна – ЄС. І до цього часу необхідно буде завершити конкурс, який визначить, хто стане новим главою НАБУ.
За словами прем'єра, уже пройшло п'ять з дев'яти етапів конкурсу. Наразі кандидатам потрібно виконати практичне завдання. Крім того, на них очікує оцінка особистісних компетенцій. А також їм слід пройти співбесіду з конкурсною комісією.
Зауважимо, до наступного етапу пройшло 22 кандидати. З-поміж них мають визначити трьох основних. Один із них, за результатами усіх завдань, стане очільником НАБУ.
Останні новини, пов'язані з НАБУ
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- Тим часом чиновниця Запорізької ОВА відпочивала на свята у Таїланді. Відомо, що Злата Некрасова фігурує у справі НАБУ, яка стосується розкрадання гуманітарної допомоги.
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- Наостанок нагадаємо, що суд очікує на народного депутата Юрія Камельчука. І хоч у САП і НАБУ не озвучують імені та прізвища, всім зрозуміло, що мовиться саме члена фракції "Слуга народу". Він свого часу також не вказав у декларації нерухомість на кілька мільйонів гривень.