На цьому він наголосив під час свого виступу на засіданні Кабміну. За словами прем'єр-міністра, він очікує на визначення трьох кандидатів до кінця січня 2023 року.

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Більшість етапів конкурсу пройдено

Упевнений, що двох тижнів цілком достатньо, аби завершити ці процедури й до 31 січня подати перелік із трьох відібраних кандидатів на посаду директора НАБУ,

– зазначив Шмигаль.

Він наголосив, що Україні зараз надзвичайно важливо не лише вчасно, а й у повному обсязі виконати "домашню роботу". Перше оцінювання наша держава проходитиме у лютому 2023 року під час Саміту Україна – ЄС. І до цього часу необхідно буде завершити конкурс, який визначить, хто стане новим главою НАБУ.

За словами прем'єра, уже пройшло п'ять з дев'яти етапів конкурсу. Наразі кандидатам потрібно виконати практичне завдання. Крім того, на них очікує оцінка особистісних компетенцій. А також їм слід пройти співбесіду з конкурсною комісією.

Зауважимо, до наступного етапу пройшло 22 кандидати. З-поміж них мають визначити трьох основних. Один із них, за результатами усіх завдань, стане очільником НАБУ.

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