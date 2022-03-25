В Конотопском районе произошли бои с россиянами: у нас двое погибших и двое раненых

25 марта 2022 , 14:47
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Источник:

фейсбук Дмитрия Живицкого

Возле Конотопа состоялся бой наших героев с российскими оккупантами. К сожалению, врагу удалось нанести нам потери.

На Сумщине ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов и освобождать от них нашу землю. Враги также атакуют мирное население и открывают огонь по мирным жителям.

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Бой у Конотопа

Как сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, вчера возле Конотопа состоялся бой наших героев с оккупантами. К сожалению, в результате боев у нас есть потери.

Двое наших людей ранены, еще двоих – убили вражеские российские военные,
– написал Живицкий.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська