В Конотопском районе произошли бои с россиянами: у нас двое погибших и двое раненых
25 марта 2022 , 14:47Читати новину українською
Источник:фейсбук Дмитрия Живицкого
Возле Конотопа состоялся бой наших героев с российскими оккупантами. К сожалению, врагу удалось нанести нам потери.
На Сумщине ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов и освобождать от них нашу землю. Враги также атакуют мирное население и открывают огонь по мирным жителям.
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Бой у Конотопа
Как сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, вчера возле Конотопа состоялся бой наших героев с оккупантами. К сожалению, в результате боев у нас есть потери.
Двое наших людей ранены, еще двоих – убили вражеские российские военные,
– написал Живицкий.
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