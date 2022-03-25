На Сумщині ЗСУ продовжують нищити російських окупантів та звільняти від них нашу землю. Вороги також атакують мирне населення та відкривають вогонь по мирних жителях.

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Бій біля Конотопу

Як повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький, учора біля Конотопу відбувся бій наших героїв з окупантами. На жаль, внаслідок боїв в нас є втрати.

Двоє наших людей поранено, ще двох – вбили ворожі російські військові,

– написав Живицький.

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