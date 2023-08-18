На грани катастрофы: почему Консервативная партия Великобритании теряет поддержку
Почему британские консерваторы рискуют проиграть следующие выборы и кто может прийти им на смену – читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.
До и после Бориса Джонсона
Британская Консервативная партия – одна из самых успешных политических сил в истории парламентаризма. В XX веке она формировала правительство королевства самостоятельно или в коалиции в сумме в течение 67 лет. В настоящее время консерваторы находятся у власти уже 14-й год.
Читайте также Россия готовится к наступлению весной или почему это невозможно
Однако в последнее время их дела обстоят не лучшим образом. С тех пор, как Борис Джонсон был уволен с должности премьер-министра в сентябре прошлого года, партия начала существенно проигрывать в социологических опросах своим главным конкурентам – лейбористам.Согласно данным Politico, поддержка консерваторов в настоящее время находится на уровне 26%, тогда как у лейбористов – 46%. Если следующие выборы, запланированные на январь 2025 года, принесут подобные результаты, то консерваторы впервые за многие годы отправятся в оппозицию.
Проблемы стали особенно ощутимы после отставки Джонсона, хотя зародились они еще за много лет до его назначения. Когда в 2016 году путем референдума был поддержан выход Великобритании из Европейского Союза (так называемый Brexit), правительство во главе с Дэвидом Кэмероном было растеряно, ведь правящая верхушка консерваторов хотела остаться в ЕС.
Кэмерон ушел в отставку, а на его место назначили Терезу Мэй. Она запомнилась постоянным оттягиванием окончательного выхода страны из ЕС, а также проигранными внеочередными выборами 2017 года.
Наконец, после прихода Джонсона в 2019 году дела пошли к лучшему.
- Во-первых, премьером стал политик, какой всегда последовательно поддерживал выход из ЕС. Джонсон не боялся принимать резкие решения, на которые не решались его предшественники.
- Во-вторых, на выборах того же года партия значительно укрепила свое большинство в Палате общин. Не менее важно, что премьер сразу нашел общий язык с президентом США Дональдом Трампом.
Однако затем была та самая история с несоблюдением коронавирусных ограничений, давшая повод оппонентам Джонсона начать против него настоящую войну. Больше всего усилий прилагала либеральная пресса, впрочем и среди однопартийцев премьера хватало сторонников его отставки.
Интересно Почему вообще в НАТО заговорили о вступлении Украины в обмен на территории
Однако настоящий ад начался сразу после отставки Джонсона. Благодаря, в том числе, его поддержке, правительство возглавила Лиз Трасс – близкая соратница Джонсона, сторонница еще более консервативного подхода во внутренней политике (снижение налогов) и агрессивного – во внешней (поддержка Украины). В этот раз против премьера выступили финансовые элиты, которым не понравились предложенные новым правительством реформы. Их усилиями на финансовых рынках была организована искусственная паника, в результате которой срок премьерства Лиз Трасс ограничился семью неделями, став кратчайшим в истории британского парламентаризма.
Сложная задача для Риши Сунака
Место на Даунг-стрит унаследовал Риши Сунак – компромиссная фигура, ныне удовлетворяющая враждующие круги консерваторов. Однако его правительство является символом упадка политической силы, которая приближается к очередным выборам в плачевном состоянии. Особенно ярко проблемы партии подчеркивают демографическое распределение электоральных симпатий.По словам Эрика Кауфмана, политического социолога из Университета Биркбек, поддержка консерваторов существенно падает среди избирателей от 18 до 35 лет: в этом диапазоне за них готовы проголосовать только 10% граждан. Партия пользуется электоральным преимуществом только среди избирателей старше 49 лет.
Главной причиной такого распределения Кауфман называет общую культурную тенденцию отвержения всего, что связано с традиционным консерватизмом: патриотизма, экономической свободы, семейных и христианских ценностей. Движущей силой здесь выступают британские школы и университеты, ставшие центрами продвижения социализма, неконтролируемой миграции и других так называемых "прогрессивных" ценностей.
Соответственно, такое воспитание молодежи в конечном итоге перерастает в их неприятие тех программных принципов, с которыми выступает Консервативная партия.
Таким образом, Украине нужно готовиться к тому, что в январе 2025 года власти могут измениться не только в США, но и в Великобритании. К счастью, лидер лейбористов Кир Стармер несколько месяцев назад во время визита в Киев заверил, что его правительство не собирается уменьшать поддержку Украины.
Заметьте Я не устал за 9 лет войны, а кому-то надоели сторис о донатах
Впрочем, среди его однопартийцев также есть те, кто выступают против. В частности, бывший глава партии Джереми Корбин неоднократно призывал к прекращению помощи. Распределение мнений лейбористов похоже на то, что мы видим в Демократической партии США: против поддержки Украины выступает левое социалистическое крыло, неформальным руководителем которого считают именно Корбина.
Так или иначе, у Риши Сунака немного времени для того, чтобы преодолеть неутешительную для консерваторов тенденцию. В течение веков британского парламентаризма партия неоднократно переживала кризисные периоды, однако каждый раз возвращалась на вершину. Давайте пожелаем им успеха, ведь Консервативная партия Великобритании – это одна из немногих господствующих сил, представители которой с первого дня фактически единодушно поддерживают Украину.