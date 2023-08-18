На грани катастрофы: почему Консервативная партия Великобритании теряет поддержку

Почему британские консерваторы рискуют проиграть следующие выборы и кто может прийти им на смену – читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

До и после Бориса Джонсона

Британская Консервативная партия – одна из самых успешных политических сил в истории парламентаризма. В XX веке она формировала правительство королевства самостоятельно или в коалиции в сумме в течение 67 лет. В настоящее время консерваторы находятся у власти уже 14-й год.

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Однако в последнее время их дела обстоят не лучшим образом. С тех пор, как Борис Джонсон был уволен с должности премьер-министра в сентябре прошлого года, партия начала существенно проигрывать в социологических опросах своим главным конкурентам – лейбористам.

Согласно данным Politico , поддержка консерваторов в настоящее время находится на уровне 26%, тогда как у лейбористов – 46%. Если следующие выборы, запланированные на январь 2025 года, принесут подобные результаты, то консерваторы впервые за многие годы отправятся в оппозицию.

Проблемы стали особенно ощутимы после отставки Джонсона, хотя зародились они еще за много лет до его назначения. Когда в 2016 году путем референдума был поддержан выход Великобритании из Европейского Союза (так называемый Brexit), правительство во главе с Дэвидом Кэмероном было растеряно, ведь правящая верхушка консерваторов хотела остаться в ЕС.

Кэмерон ушел в отставку, а на его место назначили Терезу Мэй. Она запомнилась постоянным оттягиванием окончательного выхода страны из ЕС, а также проигранными внеочередными выборами 2017 года.

Наконец, после прихода Джонсона в 2019 году дела пошли к лучшему.

Во-первых, премьером стал политик, какой всегда последовательно поддерживал выход из ЕС. Джонсон не боялся принимать резкие решения, на которые не решались его предшественники.

Во-вторых, на выборах того же года партия значительно укрепила свое большинство в Палате общин. Не менее важно, что премьер сразу нашел общий язык с президентом США Дональдом Трампом.

Однако затем была та самая история с несоблюдением коронавирусных ограничений, давшая повод оппонентам Джонсона начать против него настоящую войну. Больше всего усилий прилагала либеральная пресса, впрочем и среди однопартийцев премьера хватало сторонников его отставки.

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Однако настоящий ад начался сразу после отставки Джонсона. Благодаря, в том числе, его поддержке, правительство возглавила Лиз Трасс – близкая соратница Джонсона, сторонница еще более консервативного подхода во внутренней политике (снижение налогов) и агрессивного – во внешней (поддержка Украины). В этот раз против премьера выступили финансовые элиты, которым не понравились предложенные новым правительством реформы. Их усилиями на финансовых рынках была организована искусственная паника, в результате которой срок премьерства Лиз Трасс ограничился семью неделями, став кратчайшим в истории британского парламентаризма.

Сложная задача для Риши Сунака

Место на Даунг-стрит унаследовал Риши Сунак – компромиссная фигура, ныне удовлетворяющая враждующие круги консерваторов. Однако его правительство является символом упадка политической силы, которая приближается к очередным выборам в плачевном состоянии. Особенно ярко проблемы партии подчеркивают демографическое распределение электоральных симпатий.

По словам Эрика Кауфмана, политического социолога из Университета Биркбек, поддержка консерваторов существенно падает среди избирателей от 18 до 35 лет: в этом диапазоне за них готовы проголосовать только 10% граждан. Партия пользуется электоральным преимуществом только среди избирателей старше 49 лет.

Главной причиной такого распределения Кауфман называет общую культурную тенденцию отвержения всего, что связано с традиционным консерватизмом: патриотизма, экономической свободы, семейных и христианских ценностей. Движущей силой здесь выступают британские школы и университеты, ставшие центрами продвижения социализма, неконтролируемой миграции и других так называемых "прогрессивных" ценностей.

Соответственно, такое воспитание молодежи в конечном итоге перерастает в их неприятие тех программных принципов, с которыми выступает Консервативная партия.

Таким образом, Украине нужно готовиться к тому, что в январе 2025 года власти могут измениться не только в США, но и в Великобритании. К счастью, лидер лейбористов Кир Стармер несколько месяцев назад во время визита в Киев заверил, что его правительство не собирается уменьшать поддержку Украины.

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Впрочем, среди его однопартийцев также есть те, кто выступают против. В частности, бывший глава партии Джереми Корбин неоднократно призывал к прекращению помощи. Распределение мнений лейбористов похоже на то, что мы видим в Демократической партии США: против поддержки Украины выступает левое социалистическое крыло, неформальным руководителем которого считают именно Корбина.

Так или иначе, у Риши Сунака немного времени для того, чтобы преодолеть неутешительную для консерваторов тенденцию. В течение веков британского парламентаризма партия неоднократно переживала кризисные периоды, однако каждый раз возвращалась на вершину. Давайте пожелаем им успеха, ведь Консервативная партия Великобритании – это одна из немногих господствующих сил, представители которой с первого дня фактически единодушно поддерживают Украину.