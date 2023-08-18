Враг потерял наступательный потенциал

Однако, несмотря на это, думаю, стоит все же рассмотреть этот вопрос более подробно. Действительно, способна ли Россия подготовиться к большому наступлению весной 2024 года?

Читайте также Почему вообще в НАТО заговорили о вступлении Украины в обмен на территории

Опережая более развернутый ответ на этот вопрос, отвечу коротко – нет.

Теперь перейдем к развернутой части. Со второй половины 2022 года российские оккупационные войска потеряли наступательный потенциал операций широкого фронта. То есть, уже летом прошлого года российская армия настолько была истощена, что не способна была наступать широким фронтом, а лишь узкими направлениями и локациями.

Таким узким направлением и отдельно взятой локацией был Бахмут. Маленький городок – это основное достижение оккупантов со второй половины 2022 года, и то – очень спорное достижение, которое российские оккупанты ежедневно теряют, как песок сквозь пальцы.

При этом, имея вроде бы численное преимущество в личном составе, технике и возможностям нанесения ракетных ударов, Россия не смогла удержать захваченные территории. После потери наступательного потенциала встал вопрос о полноте оборонных возможностей.

Важно Я не устал за 9 лет войны, а кому-то надоели сторис о донатах

Сейчас этот вопрос так же актуален. Оккупанты, имея в Запорожской области серьезные линии обороны, укрепленные так, как ни в одной современной войне, имея численное преимущество над Силами обороны Украины в 3, и даже больше раз, вынуждены распаковывать резервы, а затем и стратегические резервы, теряя позиции в обороне.

При этом Россия отправляет в Украину для компенсации потерь практически все, что снимает с консервации и восстанавливает. Однако даже этого полноценно не хватает для того, чтобы компенсировать то, что они теряют. Боеспособность всей этой массы уходит в минус.

Безрезультатная имитация наступления

С конца июня на Лимано-Купянском направлении российское командование решило сыграть в имитацию наступления. Имитируют уже второй месяц, а каков результат? Две группы войск численностью 100 тысяч топчутся на месте, не получив весомых результатов.

То есть, на юге 150 тысяч человек не могут удержать оборону, на востоке 100 тысяч не могут наступать на трех узких направлениях. Так сколько тогда людей нужны российской армии, чтобы успешно наступать? К примеру, в 2022 году было мобилизовано 300 тысяч, а результат? Ответ прост – нисколько.

Наступательный потенциал – это не просто люди, это еще и их навыки, а кроме навыков также техническая составляющая. Россия не имеет возможности формировать новые подразделения, армии, ударные группы, отвечающие наступательному функционалу.

Актуально Зерновой "коридор" возможен и без России

К примеру, они соберут 500 тысяч человек. Что такое 500 тысяч личного состава? Это 625 БТГр. Чтобы эти 625 БТГр успешно наступали, они должны быть укомплектованы 6 875 танками, 20 625 ББМ, 7 500 единицами стволовой артиллерии и РСЗО аналогично. Сможет ли это все Россия обеспечить до весны? Нет.

За месяц оккупанты теряют сегодня в среднем 600 единиц ствольной артиллерии, а расконсервированный ВПК России способен производить от 200 до 300 единиц. В месяц. В месяц Россия может отправить в зону боевых действий от 100 до 150 танков разных модификаций, преимущественно Т-62 и Т-54/55.

Вот и возникает вопрос – какое наступление?

В настоящее время российский ВПК работает не столько для обеспечения новых подразделений, сколько для лихорадочной компенсации потерь. В 2022 году оккупанты потеряли возможность осуществлять наступления по широкому фронту, в 2023 году подтвердилась их ограниченность по узким фронтам.