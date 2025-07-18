"Человек-легенда": воспоминания родных и близких о погибшем летчике Константине Оборине

В пятницу, 18 июля, в бою за Украину погиб 63-летний летчик Константин Оборин. Защитник был ветераном войны в Афганистане, волонтером и директором авиаклуба "Одесса".

В 2014 году воин спас из плена 29 украинских военных, рискуя собственной жизнью. Как военного вспоминают родные и близкие – читайте в материале 24 Канала.

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Как вспоминают Константина Оборина?

О гибели Константина Оборина в субботу, 19 июля, в соцсетях сообщила его дочь. По словам Полины Обориной, ее отец был надежной опорой не только для семьи, но и для друзей и побратимов.

К сожалению, "Камикадзе", нашего папы, дедушки, любимого мужа, легендарного воина, живой легенды больше нет. Это случилось вчера, на задании. И да, к сожалению, наш супер герой не бессмертен. Как бы мне ни хотелось проснуться сегодня и подумать, что это страшный сон,

– написала дочь.

Волонтер и руководитель благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова назвала защитника "Человеком-легендой". Он продолжал служить, несмотря на свой возраст, и очень любил жизнь.

Каждый раз, когда он приезжал к нам, я начинала ныть: "Костя, у тебя куча внуков. Тебе уже за 60, ну, ты же можешь списаться! Ты обещал!" На что он говорил: "Нет, маленькая, я еще повоюю. Ты же видишь как сейчас с людьми",

– вспоминает Екатерина.

По ее словам, Константин ежегодно ездил в Киев, чтобы получить разрешение продолжать защищать страну.

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Военная корреспондентка Наталья Нагорная также прокомментировала трагедию. Она была знакома с погибшим почти 14 лет и вспоминает его как очень хорошего и доброго человека.

Он писал "о себе", что не боится "не жить". Последнее слово от Кости в моем мессенджере – "Увидимся!". А еще обещал, что мы победим. И полетаем на воздушном шаре над Одессой. Костя – небесный человек. Рекордсмен Украины по парашютному спорту. Воздухоплаватель. Это то, чем я пытаюсь себя убедить, что он сразу попал на небо,

– рассказала журналистка.

К слову, Константин был опытным наставником для молодых защитников. Во время полномасштабной войны он поднял самолет в небо над Одессой, чтобы развеять прах одного из учеников – Героя Украины Владислава Бувалкина.