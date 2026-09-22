На фронте ликвидировали эксмера Белгорода, подписавшего контракт после приговора за взятку

Бывший мэр Белгорода и бывший заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев погиб в зоне боевых действий. Ему было 54 года, а на фронт он попал прямо из колонии после заключения контракта с российским министерством обороны.

Как сообщают российские СМИ, точные обстоятельства и место его ликвидации пока не разглашаются. Официальных заявлений со стороны российских властей или военного командования по этому поводу также пока нет.

Что известно о Полежаеве

Константин Полежаев возглавлял администрацию Белгорода с 2015 года и был переизбран осенью 2018 года. Однако уже в январе 2019 года он досрочно сложил полномочия и перешел на работу в областное правительство, где занял должность заместителя губернатора и возглавил департамент жилищно-коммунального хозяйства.

В июле 2023 года тогдашний губернатор Вячеслав Гладков уволил чиновника из-за ненадлежащей организации восстановительных работ в домах, поврежденных во время обстрелов Шебекино и Новой Таволжанки. Вскоре после отставки Полежаева его задержали по обвинению в коррупции.

Следствие установило, что чиновник получил от руководителя частной строительной компании автомобили люкс-класса в обмен на содействие при заключении государственных контрактов и беспрепятственную сдачу работ.

В августе 2024 года суд приговорил экс-главу Белгорода к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. За несколько дней до оглашения приговора Полежаев подписал контракт с Министерством обороны России.

В октябре 2024 года Белгородский областной суд по ходатайству командира воинской части приостановил производство по делу и уволил его из-под стражи на период прохождения военной службы.

К слову, недавно во временно оккупированном Донецке украинские спецслужбы ликвидировали сотрудника так называемого министерства госбезопасности "ДНР" Олега Шутова, который в 2017 году взорвал командира спецназа ГУР Максима Шаповала. Оперативники уничтожили злоумышленника с помощью самодельного взрывного устройства, заложенного в его автомобиль.