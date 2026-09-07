Об успешной спецоперации изданию LB.ua сообщили источники в украинских спецслужбах.

Что известно о ликвидации Шутова?

По их данным, ликвидация произошла возле спортивного комплекса "Динамо" в Ленинском районе Донецка, где взорвался автомобиль Subaru.



Автомобиль Шутова, в котором его ликвидировали / LB.ua

Информация об успешном уничтожении преступника не обнародовалась сразу из соображений безопасности. Агентурно-боевая группа должна была сначала вернуться на подконтрольную Украине территорию.

Местные оккупационные источники пытались скрыть факт спецоперации. Они заявляли о якобы атаке БПЛА, в результате которой пострадал глава местной федерации спортивной борьбы.



На месте взрыва автомобиля Шутова / LB.ua

Причастность к террористическим актам в Киеве и Мариуполе

Олег Шутов был оперативным сотрудником центра спецопераций МГБ ДНР и возглавлял оккупационную ассоциацию дзюдо и самбо. В апреле 2024 года это ведомство было расформировано, а его функции переданы местному управлению ФСБ.

Впервые данные об исполнителе теракта обнародовал в апреле 2019 года тогдашний глава СБУ Василий Грицак.

Шутов Олег Николаевич, 9 марта 1966 года рождения, житель города Донецка. Именно этот человек 26 июня 2017 года заложил взрывное устройство под автомобиль украинского генерала разведки Максима Шаповала,

– отметил глава СБУ.

Для совершения преступления Шутов снял квартиру и парковочное место в том же доме, где проживал командир 10-го отдельного отряда специального назначения ГУР МО Украины. Сразу после подрыва автомобиля в Соломенском районе Киева 27 июня 2017 года киллер сбежал в Россию, а оттуда вернулся на Донбасс.

Кроме того, Шутов причастен к взрыву автомобиля начальника отдела контрразведки УСБУ в Донецкой области полковника Александра Хараберюша. Это произошло 31 марта 2017 года в Мариуполе.

По данным СБУ, организаторами обоих убийств украинских офицеров выступили начальник департамента контрразведывательных операций ФСБ РФ Дмитрий Минаев и руководитель центра спецопераций МГБ ДНР Василий Евдокимов по прозвищу Ленин.