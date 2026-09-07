Про вдалу спецоперацію виданню LB.ua повідомили джерела в українських спецслужбах.
Що відомо про ліквідацію Шутова?
За їхніми даними, ліквідація відбулася біля спортивного комплексу Динамо в Ленінському районі Донецька, де вибухнуло авто Subaru.
Авто Шутова, у якому його ліквідували / LB.ua
Інформацію про успішне знищення злочинця не оприлюднювали одразу з міркувань безпеки. Агентурно-бойова група мала спочатку повернутися на підконтрольну Україні територію.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Місцеві окупаційні джерела намагалися приховати факт спецоперації. Вони заявляли про нібито атаку БПЛА, внаслідок якої постраждав голова місцевої федерації спортивної боротьби.
На місці вибуху авто Шутова / LB.ua
Причетність до терористичних актів у Києві та Маріуполі
Олег Шутов був оперативним співробітником центру спецоперацій МДБ ДНР і очолював окупаційну асоціацію дзюдо та самбо. У квітні 2024 року це відомство розформували, передавши функції місцевому управлінню ФСБ.
Вперше дані виконавця теракту оприлюднив у квітні 2019 року тогочасний голова СБУ Василь Грицак.
Шутов Олег Миколайович, 9 березня 1966 року народження, мешканець міста Донецька. Саме ця особа 26 червня 2017 року заклала вибуховий пристрій під автомобіль українського генерала розвідки Максима Шаповала,
– зазначав очільник СБУ.
Для виконання злочину Шутов винайняв квартиру та паркомісце в тому ж будинку, де мешкав командир 10-го окремого загону спеціального призначення ГУР МО України. Одразу після підриву авто в Солом'янському районі Києва 27 червня 2017 року кілер утік до Росії, а звідти повернувся на Донбас.
Окрім цього, Шутов причетний до підриву автомобіля начальника відділу контррозвідки УСБУ в Донецькій області полковника Олександра Хараберюша. Вона сталася 31 березня 2017 року у Маріуполі.
За даними СБУ, організаторами обох убивств українських офіцерів виступали начальник департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ РФ Дмітрій Мінаєв та керівник центру спецоперацій МДБ ДНР Васілій Євдокімов на прізвисько Лєнін.