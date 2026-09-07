Про вдалу спецоперацію виданню LB.ua повідомили джерела в українських спецслужбах.

Що відомо про ліквідацію Шутова?

За їхніми даними, ліквідація відбулася біля спортивного комплексу Динамо в Ленінському районі Донецька, де вибухнуло авто Subaru.


Авто Шутова, у якому його ліквідували / LB.ua

Інформацію про успішне знищення злочинця не оприлюднювали одразу з міркувань безпеки. Агентурно-бойова група мала спочатку повернутися на підконтрольну Україні територію.

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Місцеві окупаційні джерела намагалися приховати факт спецоперації. Вони заявляли про нібито атаку БПЛА, внаслідок якої постраждав голова місцевої федерації спортивної боротьби.


На місці вибуху авто Шутова / LB.ua

Причетність до терористичних актів у Києві та Маріуполі

Олег Шутов був оперативним співробітником центру спецоперацій МДБ ДНР і очолював окупаційну асоціацію дзюдо та самбо. У квітні 2024 року це відомство розформували, передавши функції місцевому управлінню ФСБ.

Вперше дані виконавця теракту оприлюднив у квітні 2019 року тогочасний голова СБУ Василь Грицак.

Шутов Олег Миколайович, 9 березня 1966 року народження, мешканець міста Донецька. Саме ця особа 26 червня 2017 року заклала вибуховий пристрій під автомобіль українського генерала розвідки Максима Шаповала,
– зазначав очільник СБУ.

Для виконання злочину Шутов винайняв квартиру та паркомісце в тому ж будинку, де мешкав командир 10-го окремого загону спеціального призначення ГУР МО України. Одразу після підриву авто в Солом'янському районі Києва 27 червня 2017 року кілер утік до Росії, а звідти повернувся на Донбас.

Окрім цього, Шутов причетний до підриву автомобіля начальника відділу контррозвідки УСБУ в Донецькій області полковника Олександра Хараберюша. Вона сталася 31 березня 2017 року у Маріуполі.

За даними СБУ, організаторами обох убивств українських офіцерів виступали начальник департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ РФ Дмітрій Мінаєв та керівник центру спецоперацій МДБ ДНР Васілій Євдокімов на прізвисько Лєнін.