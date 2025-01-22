Прикрывал отход побратимов: на фронте погиб командир штурмовой группы ГУР Константин Жук

На фронте погиб командир штурмовой группы ГУР МО "Братство", профессиональный военный, один из основателей киевского Пласта 68-летний Константин Жук с позывным Нельсон. Защитник погиб в бою в Волчанске, когда прикрывал отход побратимов.

Константин Жук погиб в бою в мае 2024 года, однако обнародовали информацию только сейчас. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на спецподразделение ГУР МО "Братство", пресс-секретаря Генштаба ВСУ Андрея Ковалева и украинского историка и председателя Краевого Пластового Совета Юрия Юзича.

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На фронте погиб командир штурмовой группы ГУР

68-летний полковник Константин Жук погиб в мае 2024 года, однако информацию об этом в ГУР МО обнародовали только сейчас. Украинский защитник с позывным "Нельсон" до войны был профессиональным военным, президентом Национальной ассоциации мотоциклистов Украины и одним из основателей киевского Пласта.

С 2014 года "Нельсон" стал на защиту Украины. Сначала он был командиром батальона спецназначения "Гарпун" в составе МВД. Также Константин Жук возглавлял контрдиверсионную группу в составе СБУ. В байкерских кругах был известен как "Полк".

Несмотря на почтенный возраст, после начала большой войны Константин Жук присоединился к батальону ГУР МО "Братство". Он руководил несколькими подразделениями по привлечению иностранных добровольцев. "Нельсон" также участвовал в управлении обороной острова Змеиный.

К сожалению, Константин Жук погиб в Волчанске в мае 2024, как командир штурмовой группы, прикрывая отход собратьев.



Константин Жук погиб на войне / Фото спецподразделения ГУР МО "Братство"

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вечная и светлая память.

Представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев посвятил Константину Жуку щемящее сообщение в сети. Он вспомнил, что знал военного еще с юности.

Костя – легендарный человек. Я знал его еще в юности, как пластового воспитателя, ну и время от времени кто-то в Пласте говорил, что он какой-то военный и служит в Генеральном штабе ВСУ,

– вспомнил Ковалев.

Он также опубликовал фотографию с Константином Жуком, которая была сделана в начале полномасштабного вторжения во время обороны Киева. Ковалев отметил, что "Нельсона" ни одно подразделение не брало, ведь мужчина уже был непризывного возраста. Однако Константин не мог сидеть, сложа руки, а потому сформировал и вооружил добровольческое формирование ТРО "Свободная Украина", которое функционировало при 122 отдельной бригаде Сил ТРО. По словам Ковалева, во время обороны Киева подразделение Константина Жука было одним из самых действенных и боеспособных.



Спикер Генштаба ВСУ с Константином Жуком / Фото Андрея Ковалева

Ковалев рассказал, что Константин всегда искал возможности вернуться в ВСУ, учил новобранцев в различных подразделениях, выезжал с ними на задания и в конце – стал членом спецподразделения ГУР МО "Братство".

Взял себе новое псевдо – "Нельсон". Руководил несколькими подразделениями по привлечению иностранных добровольцев. Участвовал в управлении обороной острова Змеиный. Погиб в Волчанске, как командир штурмовой группы, прикрывая отход собратьев,

– сообщил Ковалев.

Константин Жук начинал карьеру военного еще в СССР, но в 1991 году присягнул на верность украинскому народу. Также он был убежден, что следует заниматься военной подготовкой для молодежи, поэтому активно занимался развитием Пласта – украинского скаутинга в Киеве, еще до того, как большинство украинцев узнали об этом движении.



Константин Жук / Фото Юрия Юзича

Юрий Юзич добавил, что Константин Жук также был членом ОУН. Он рассказал, что защитник родился 21 мая 1955 года в городе Смела Черкасской области. Константин Жук имел три высших образования, которые получал в Харькове, Одессе и Киеве. Базовое образование – радиоинженер. До 1992 года Константин Жук служил в советской армии на командных должностях до командира отдельного батальона включительно. С 1992 года – в ВСУ, а с 2004 находился в запасе.