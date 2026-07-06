Путин придумал план, как обмануть Трампа по поводу Константиновки, – ISW

Россия проводит информационную кампанию, чтобы убедить президента США Дональда Трампа и западных партнеров в якобы неизбежной победе на фронте. Кремль хочет привлечь внимание американцев к якобы захвату Константиновки в Донецкой области.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

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Почему Путин пытается убедить Трампа в якобы захвате Константиновки?

Аналитики обратили внимание на телефонные разговоры Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, которые состоялись 4 июля. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, глава Кремля уверял американского лидера, что российские войска якобы захватили Константиновку, а также заявил о дальнейшем продвижении российской армии по всей линии фронта.

Кроме того, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал якобы захват Константиновки "важной победой", открывающей путь к оккупации остальной части Донбасса.

В то же время в ISW отмечают, что эти заявления не соответствуют действительности. По оценке аналитиков, российские войска лишь смогли проникнуть в Константиновку, но не установили над ней контроль.

Эксперты отмечают, что Кремль систематически преувеличивает свои успехи на поле боя и распространяет ложные утверждения, пытаясь создать впечатление о якобы неизбежном крахе украинской обороны. По мнению ISW, такие информационные операции призваны усилить давление на Украину и ее союзников в ходе возможных переговоров.

Аналитики также считают, что Кремль намеренно подготовил информационный фон накануне телефонного разговора Путина с Трампом. В частности, 3 июля российский диктатор провел встречи с военным командованием, в ходе которых уже озвучивал заявления о якобы захвате Константиновки.

В ISW предполагают, что Путин стремился использовать разговор с Трампом, чтобы убедить его в военном превосходстве России. Особенно на фоне того, что администрация США в последнее время все чаще публично отмечает успехи Украины, в частности удары по российским военным и энергетическим объектам, а также продвижение украинских сил на отдельных участках фронта.

По мнению аналитиков, распространяя заявления о якобы неизбежном захвате всей Донецкой области, Кремль пытается убедить Запад согласиться на российские требования, которых Москва не может добиться военным путем.

Напомним, по состоянию на 6 июля Константиновка в Донецкой области по-прежнему остается под контролем Сил обороны. Военные из 19-го армейского корпуса сняли видео из города, отметив, что российские оккупанты все же продолжают пытаться проникать в город небольшими штурмовыми и диверсионными группами.