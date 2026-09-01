Россияне имеють тактические успехи на двух направлениях: обзор фронта от ISW

Враг продолжает наступательные действия на ряде направлений. Украинские контратаки срывают планы оккупантов.

Институт изучения войны проанализировал ситуацию на поле боя. По данным аналитиков, и российские, и украинские силы добиваются успехов на двух направлениях.

Где россияне добиваются успехов на фронте?

Российские войска недавно укрепили некоторые тактические позиции на севере Сумской области.

Вероятно, оккупанты закрепились на север от Рясного (на юго-восток от Сум) в районах, куда ранее уже проникали российские подразделения. Об этом свидетельствуют кадры с геолокацией, опубликованные 30 августа

Связанный с Кремлем российский военный блогер заявил, что Россия вряд ли начнет большее наступление на Сумы. Вместо этого оккупанты пытаются сковать украинские подразделения вдоль широкой линии фронта.

По его словам, российские войска также пытаются продвинуться к большой лесистой местности на севере Сумской области, вероятно, чтобы укрыться от украинских дронов.

Оккупанты закрепились в Сумской области / Карта ISW

Помимо Сумской области, враг продвигается и в тактическом районе Константиновка – Дружковка. Ему удалось добиться важных тактических успехов благодаря фронтальным атакам.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 31 августа сообщил, что российские войска на восток от Краматорска закрепились на участке от Федоровки до Заповедного, от Приволья до Малиновки и от Малиновки до Васютинского (все – на северо-восток от Константиновки).

Также россияне вошли в Малиновку и Тихоновку на востоку от Краматорска) и приблизились к восточным окраинам Васютинского. По словам Машовца, небольшие группы российской пехоты в районе Васютинского находятся примерно в 6,8 – 7 километрах от Краматорского аэродрома.

Оккупанты пытаются продвигаться к Молочарке и Стиночкам (на север от Константиновки), чтобы окружить украинские силы, обороняющие позиции на запад от Часового Яра.

На юго-восток от Дружковки российские войска продвинулись на север и северо-восток от Софиевки, а также проводили инфильтрационные операции в районе Новониколаевки и Новогригоровки.

В то же время, по оценке Машовца, лишь небольшим группам россиян удалось проникнуть через украинскую оборону на юго-западе от Дружковки вдоль реки Казенный Торец. Развить этот успех оккупантам не удалось. Данные о продвижении России в этом районе также подтверждает другой украинский военный источник.

Украинская оборона вынудила российское командование перебросить в бои за Константиновку весь 3-й армейский корпус и значительную часть 8-й общевойсковой армии. Из-за этого россияне не могут использовать эти силы для полноценного окружения Дружковки.

Машовец отметил, что подразделения 70-й мотострелковой дивизии России имеют возможность быстрее продвигаться на Дружковку из района Часового Яра. Однако украинские военные продолжают удерживать линию Новониколаевка – Красный Кут и районы Торецкое – Тоске – Павловка – Приют вдоль Казенного Торца, что не позволяет россиянам легко захватить Дружковку.

По прогнозу Машовца, осенью 2026 года российские войска могут выйти на непосредственные подступы к Славянску и Краматорску и, вероятно, попытаются провести атаку против этих городов с востока.

В то же время даже при таком сценарии захватить Славянск или Краматорск до конца 2026 года россиянам будет маловероятно.

Машовец также считает, что российские войска серьезно отстают в попытках провести широкое окружение Славянска и Краматорска. Даже если оккупанты выйдут на восточные подступы к городам, завершить их окружение до конца 2026 года, вероятно, не смогут.

Оккупанты добились успехов на Константиновском направлении / Карта ISW

Где продвинулись Силы обороны?

Украинские силы недавно продвинулись на Боровском направлении. В частности, защитники продвинулись на юго-восток от Ольговки (юго-восточнее Боровой), что подтверждают геолоцированные кадры от 29 августа.

Кроме того, Силы обороны нанесли удар по российским позициям к востоку от Новой Кругляковки (на север от Боровой). Соответствующие кадры с геолокацией были опубликованы 31 августа. ISW считает, что удар также был нанесен после проникновения российских военных в этот район.

Силы обороны продвинулись в направлении Боровой / Карта ISW

Украинские силы недавно продвинулись на Славянском направлении.

Военные продвинулись в северной части Новоселовки (на северо-запад от Лимана). Об этом сообщил украинский военнослужащий, а также свидетельствуют кадры с геолокацией, обнародованные 29 августа.

По словам военного, ранее украинские силы выбили российских военных из Новоселовки, Яровой, Пришиба, Тетяновки, Александровки и Святогорска – все эти населенные пункты расположены на северо-запад от Лимана.

Силы обороны продвинулись на Славянском направлении / Карта ISW

Российские источники все чаще признают украинские контратаки в районе Лимана. Связанный с Кремлем российский военный блогер заявил, что украинские силы контратакуют со стороны Ридкодуба и вблизи Ставок (оба населенных пункта расположены на север от Лимана), а также в лесах на юг от города.

Другой российский блогер утверждает, что украинские военные пытаются отрезать российскую группировку, продвинувшуюся на северо-запад от Лимана. По его словам, ВСУ также освободили несколько опорных пунктов возле Катериновки на север от Лимана.

Россияне признают успехи украинцев в районе Лимана / Карта ISW

Какова ситуация на других направлениях?

Южно-Слобожанское направление

31 августа российские войска продолжили наступательные действия на севере Харьковской области, но не смогли продвинуться. Источник, следящий за действиями российской группировки "Север", заявил, что у оккупантов возникли проблемы с продвижением в районе Старицы (на северо-восток от Харькова) из-за сопротивления украинских военных.

30 августа россияне продолжили ограниченные наступательные действия к северо-востоку от Большого Бурлука. В то же время украинские военные, по сообщениям, контратаковали в районе Довжанки на северо-восток от Большого Бурлука.

Купянское направление

Украинские военные нанесли удар по российской позиции в северной части Кившаревки (на юг от Купянска). Об этом свидетельствуют кадры с геолокацией, обнародованные 30 августа. По оценке ISW, удар был нанесен после проникновения российских военных в этот район.

Ситуация на Купянском направлении / Карта ISW

Ореховское направление

Представитель украинской бригады, действующей на Ореховском направлении, 31 августа сообщил, что Силы обороны обнаружили и уничтожили российскую диверсионно-разведывательную группу в окрестностях Орехова.

По его словам, оккупанты продолжают искать слабые места в украинской обороне, готовясь к будущим наступательным действиям.

Представитель бригады добавил, что в настоящее время российские войска сосредотачивают основные усилия в районе Малой Токмачки (непосредственно на юго-восток от Орехова) и Степногорска (на северо-запад от Орехова).