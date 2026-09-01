Інститут вивчення війни оцінив ситуацію на полі бою. За даними аналітиків, і російські, і українські сили мають успіхи на 2 напрямках.

Де росіяни мають успіхи на фронті?

Російські війська нещодавно зміцнили деякі тактичні позиції на півночі Сумської області.

Ймовірно, окупанти закріпилися на північ від Рясного (на південний схід від Сум) у районах, куди раніше вже проникали російські підрозділи. Про це свідчать кадри з геолокацією, опубліковані 30 серпня

Пов'язаний із Кремлем російський воєнний блогер заявив, що Росія навряд чи розпочне великий наступ на Суми. Натомість окупанти намагаються скувати українські підрозділи вздовж широкої лінії фронту.

За його словами, російські війська також намагаються просунутися до великої лісистої місцевості на півночі Сумської області, ймовірно, щоб ховатися від українських дронів.

Окупанти закріпилися на Сумщині / Карта ISW

Окрім Сумщини, ворог має просування і в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка. Йому вдалося досягти важливих тактичних успіхів завдяки фронтальним атакам.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 31 серпня повідомив, що російські війська на схід від Краматорська закріпилися на ділянці від Федорівки до Заповідного, від Привілля до Малинівки та від Малинівки до Васютинського (усі – на північний схід від Костянтинівки).

Також росіяни зайшли в Малинівку та Тихонівку (на схід від Краматорська) і наблизилися до східних околиць Васютинського. За словами Машовця, невеликі групи російської піхоти біля Васютинського перебувають приблизно за 6,8 – 7 кілометра від Краматорського аеродрому.

Окупаннти намагаються просуватися до Молочарки та Стіночок (на північ від Костянтинівки), щоб оточити українські сили, які обороняють позиції на захід від Часового Яру.

На південний схід від Дружківки російські війська просунулися на північ і північний схід від Софіївки, а також проводили інфільтраційні операції біля Новомиколаївки та Новогригорівки.

Водночас, за оцінкою Машовця, лише невеликим групам росіян вдалося просочитися через українську оборону на південний захід від Дружківки вздовж річки Казенний Торець. Розвинути цей успіх окупантам не вдалося. Дані про просування Росії у цьому районі також підтверджує інше українське військове джерело.

Українська оборона змусила російське командування перекинути до боїв за Костянтинівку весь 3-й армійський корпус та значну частину 8-ї загальновійськової армії. Через це росіяни не можуть використати ці сили для повноцінного оточення Дружківки.

Машовець зазначив, що підрозділи 70-ї мотострілецької дивізії Росії мають можливість швидше просуватися на Дружківку з району Часового Яру. Однак українські військові продовжують утримувати лінію Новомиколаївка – Красний Кут та райони Торецке – Тоске – Павлівка – Приют уздовж Казенного Торця, що не дозволяє росіянам легко захопити Дружківку.

За прогнозом Машовця, восени 2026 року російські війська можуть вийти на безпосередні підступи до Слов'янська та Краматорська й, імовірно, спробують атакувати ці міста зі сходу.

Водночас навіть за такого сценарію захопити Слов'янськ чи Краматорськ до кінця 2026 року росіянам буде малоймовірно.

Машовець також вважає, що російські війська серйозно відстають у спробах провести широке оточення Слов'янська та Краматорська. Навіть якщо окупанти вийдуть на східні підступи до міст, завершити їхнє оточення до кінця 2026 року, ймовірно, не зможуть.

Окупанти мали успіхи на Костянтинівському напрямку / Карта ISW

Де просунулися Сили оборони?

Українські сили нещодавно просунулися на Боровському напрямку. Зокрема, захисники просунулися на південний схід від Ольгівки (південний схід від Борової), що підтверджують геолоковані кадри від 29 серпня.

Крім того, Сили оборони завдали удару по російських позиціях на схід від Нової Кругляківки (на північ від Борової). Відповідні кадри з геолокацією опублікували 31 серпня. ISW вважає, що удар також стався після інфільтрації російських військових у цей район.

Сили оборони просунулися у напрямку Борової / Карта ISW

Українські сили нещодавно просунулися на Слов'янському напрямку.

Воїни просунулися у північній частині Новоселівки (на північний захід від Лимана). Про це повідомив український військовослужбовець, а також свідчать кадри з геолокацією, оприлюднені 29 серпня.

За словами військового, раніше українські сили вибили російських військових із Новоселівки, Ярової, Пришиба, Тетянівки, Олександрівки та Святогірська – усі ці населені пункти розташовані на північний захід від Лимана.

Сили оборони просунулися на Слов'янському напрямку / Карта ISW

Російські джерела дедалі частіше визнають українські контратаки біля Лимана. Пов'язаний із Кремлем російський воєнний блогер заявив, що українські сили контратакують із боку Рідкодуба та поблизу Ставків (обидва населені пункти розташовані на північ від Лимана), а також у лісах на південь від міста.

Інший російський блогер стверджує, що українські військові намагаються відрізати російське угруповання, яке просунулося на північний захід від Лимана. За його словами, ЗСУ також звільнили кілька опорних пунктів біля Катеринівки на північ від Лимана.

Росіяни визнають українські успіхи біля Лимана / Карта ISW

Яка ситуація на інших напрямках?

Південно-Слобожанський напрямок

Російські війська 31 серпня продовжили наступальні дії на півночі Харківської області, але не змогли просунутися. Джерело, яке стежить за діями російського угруповання "Північ", заявило, що окупанти мають проблеми з просуванням біля Стариці (на північний схід від Харкова) через опір українських військових.

30 серпня росіяни продовжили обмежені наступальні дії на північний схід від Великого Бурлука. Водночас українські військові, за повідомленнями, контратакували біля Довжанки на північний схід від Великого Бурлука.

Куп'янський напрямок

Українські військові завдали удару по російській позиції в північній частині Ківшарівки (на південь від Куп'янська). Про це свідчать кадри з геолокацією, оприлюднені 30 серпня. За оцінкою ISW, удар стався після інфільтрації російських військових у цей район.

Ситуація на Куп'янському напрямку / Карта ISW

Оріхівський напрямок

Представник української бригади, яка діє на Оріхівському напрямку, 31 серпня повідомив, що Сили оборони виявили та знищили російську диверсійно-розвідувальну групу на околицях Оріхова.

За його словами, окупанти продовжують шукати слабкі місця в українській обороні, готуючись до майбутніх наступальних дій.

Представник бригади додав, що наразі російські війська зосереджують основні зусилля біля Малої Токмачки (безпосередньо на південний схід від Оріхова) та Степногірська (на північний захід від Оріхова).