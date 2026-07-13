Бои за Константиновку, вероятно, продлятся до осени: обзор ситуации на фронте от ISW

Российские войска сосредоточились на захвате Константиновки. Украинские силы вытесняют врага из приграничной зоны.

Институт изучения войны проанализировал ситуацию на поле боя. По данным аналитиков, Силы обороны добились успеха в Сумской области, а россияне – на Константиновском направлении.

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Где продвинулись ВСУ?

Украинские силы недавно продвинулись или удержали свои позиции на севере Сумской области. Тем временем захватчики продолжали проводить диверсионно-проникающие операции в этом районе.

Геолоцированные кадры, опубликованные 11 июля, показывают, как российские войска наносят удары по Силам обороны в северной и южной частях села Бачевск (на северо-запад от Сум). Российские источники ранее заявляли о наличии в этом районе позиций оккупантов.

Другие геолоцированные кадры от 11 июля демонстрируют, как украинские силы наносят удар по позиции в северной части Бачивска, куда проникли россияне.

Какова ситуация в Константиновке?

Российские войска продолжают продвигаться в Константиновке, однако украинские силы по-прежнему удерживают позиции в городе.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что российские войска закрепились в восточной части Константиновки – от улицы Театральной до улицы Булгакова, вдоль улицы Минской, а также продвинулись на север от железнодорожного вокзала.

По его словам, бои продолжаются вблизи парка "Металлург" и стадиона "Металлург" в центральной части города.

Также российские отряды действуют вдоль улицы Емельянова в районе АЗС Motto и городской больницы №1 в западной части Константиновки.

Машовец отметил, что украинские военные продолжают удерживать позиции в промышленной зоне между рекой Кривой Торец и улицей Правобережной в центре города. Кроме того, они удерживают небольшой плацдарм на реке Кривой Торец между государственным научно-производственным предприятием "Кварсит Константиновка" и предприятием "Свинец" в западной части города.

По оценке Машовца, густая растительность и руины зданий помогают российским войскам скрывать свои передвижения и снижают эффективность работы украинских беспилотников. Он также сообщил, что российские войска активно применяют авиацию, в частности управляемые авиабомбы с модулями планирования.

По мнению Машовца, бои за Константиновку продлятся как минимум до конца июля 2026 года, а скорее всего – и в течение августа.

Российские войска продолжают проводить инфильтрацию и в других районах Константиновско-Дружковского тактического направления.

Геолоцированные кадры от 10 июля показывают, как украинские силы нанесли удар по позиции на юго-восток от Васютинского (на восток от Краматорска) после того, как туда проникли россияне.

Что происходит на других направлениях фронта?

Оккупанты продолжали проводить инфильтрацию на севере Харьковской области.

Геолоцированные кадры от 12 июля показывают, как украинские силы наносят удары по зданиям, занятым российскими войсками, в северной и южной частях Казачьей Лопани (на север от Харькова).

Кроме того, оккупанты недавно провели диверсионно-проникающую операцию на Великобурлуцком направлении.

Геолоцированные кадры от 11 июля демонстрируют, как украинские силы наносят удар по российской позиции на юго-восток от Шевьяковки (на северо-восток от Большого Бурлука).

Российские войска 11 и 12 июля продолжали наступательные действия на Славянском направлении, но подтвержденного продвижения не зафиксировано.

Связанный с Кремлем российский блогер признал, что сообщения о якобы заходе российских войск в Николаевку (на восток от Славянска) не подтверждены. По его словам, присутствие небольших российских пехотных групп не означает установления устойчивого контроля над этой территорией.

Где изменилась линия фронта / Карты ISW