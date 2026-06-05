Россияне заявляют о "полуокружении" ВСУ в Константиновке: обзор фронта от ISW

На фронте продолжаются ожесточенные бои. Россияне проводят ограниченные наступательные операции.

Правда, по данным Института изучения войны, оккупанты не имеют никаких продвижений. В то же время враг и в дальнейшем применяет тактику инфильтраций.

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Какова ситуация на фронте?

Лиманское направление

Силы обороны недавно продвинулись или удержали позиции на Лиманском направлении.

Геолоцированные кадры, опубликованные 3 июня, показывают украинские силы на восток от Кривой Луки (на восток от Славянска) – в районах, куда ранее проникли российские войска.

Также геолоцированные кадры от 1 июня показывают украинские силы в восточной части Рай-Александровки (на восток от Славянска) – районе, где российские источники ранее заявляли о присутствии своих войск.

Другие геолоцированные кадры за 3 июня демонстрируют оккупантов в восточной части Лимана после того, как они осуществили инфильтрацию.

Константиновское направление

Российские войска недавно провели инфильтрацию в тактическом районе Константиновка – Дружковка, однако подтвержденных продвижений не достигли.

Геолоцированные кадры за 3 июня показывают, как украинские силы наносят удар по зданию в западной части Константиновки после того, как туда проникли захватчики.

Аналитики отмечают, что наличие оккупантов в Константиновке не свидетельствует об окружении украинских сил в центральной части города, несмотря на заявления российских источников.

Российские военные блогеры 3 и 4 июня утверждали, что оккупанты продвинулись в промышленной зоне в центре Константиновки по обе стороны реки Кривой Торец, а также в жилом секторе на западе города.

Один из приближенных к Кремлю российских блогеров назвал эти действия "полуокружением" украинских сил в жилом районе центральной Константиновки. В то же время он признал, что российские войска вряд ли смогут быстро зачистить эту территорию.

ISW зафиксировал деятельность российских диверсионных групп в центре и на западе Константиновки. Такие операции создают временное присутствие и не означают формирования стабильной линии фронта. Аналитики ISW не имеют доказательств того, что российские войска закрепились где-то, кроме крайней юго-восточной окраины Константиновки. Также нет подтверждений, что российские силы окружают украинские подразделения в городе.

Покровское направление

Геолоцированные кадры, опубликованные 3 июня, демонстрируют, как украинские силы наносят удар по российскому военному в южной части Белозерского (на север от Покровска) во время инфильтрации.

Александровское направление

Геолоцированные кадры за 4 июня показывают, как Силы обороны наносят удар по российскому военному в Даниловке (на юг от Александровки) после того, что как оккупанты провели там инфильтрацию.

Гуляйпольское направление

Геолокации за 4 июня показывают, как военные 114-го мотострелкового полка России устанавливают российские флаги в Гуляйпольском (юго-западнее Гуляйполя) во время инфильтрации.

После этого минобороны России заявило, что 114-й мотострелковый полк якобы захватил населенный пункт.

Представитель Сил обороны юга полковник Владислав Волошин 4 июня сообщил, что оккупанты сняли постановочные видео демонстративного характера с флагами в Гуляйпольском, однако село они не захватили.

Волошин также заявил, что враг усилил удары дронами и артиллерией на Гуляйпольском направлении и в целом увеличил темп наступательных действий – вероятно из-за дедлайнов, установленных российским военным командованием.

Ореховское направление

Геолоцированные кадры за 2 и 3 июня показывают, как украинские силы наносят удары по зданиям, занятых российскими военными, в южной части Малой Токмачки (на юго-восток от Орехова) и южной части Приморского (на северо-запад от Орехова) после того, как враг совершил там инфильтрации.

Обстановка на разных направлениях фронта / Карты ISW

Что происходит в Константиновке?

За Константиновку продолжаются тяжелые бои, а украинским подразделениям не хватает людей для сдерживания российского наступления. Об этом сообщают аналитики DeepState.

Российские войска активно давят на город и расширяют зону контроля к югу от Ильиновки. Также увеличивается количество проникновений в саму Константиновку.

Оккупанты пытаются закрепиться в Берестке, Ильиновке и Новодмитровке, чтобы накапливать пехоту и продвигаться дальше. Подобную тактику враг применяет и с восточной стороны города – в районах Ступочек и Предтечного.

Если россияне займут Ильиновку и Новодмитровку, под угрозой окажется северная часть Константиновки, а главной целью станет отрезание города от других районов.

По данным военных, россияне постоянно атакуют Константиновку КАБами, активно используют дроны и непрерывно давят пехотой.

Самой большой проблемой для украинской обороны остается нехватка личного состава.