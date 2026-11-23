После переговоров в Абу-Даби Владимир Путин предложил организовать гуманитарную миссию из Константиновки в Донецкой области по примеру Олешек. Такая инициатива может выглядеть как попытка помочь мирным жителям, однако за ней может стоять совсем другой расчет Кремля. Россия использует гуманитарные предложения, чтобы отвлечь внимание от вопросов, на которые не хочет отвечать.

Об этом в эксклюзивном интервью для 24 Канала заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Зачем Путин предложил гуманитарную миссию из Константиновки

После встреч в Абу-Даби специальные посланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер отправились в Москву. В ходе контактов с американской стороной Путин предложил организовать гуманитарную миссию из Константиновки по опыту Олешек.

Российский диктатор заявил, что к организации такой миссии могли бы присоединиться украинский и российский омбудсмены. По его версии, Россия якобы контролирует Константиновку и готова гарантировать безопасность гуманитарной акции.

Кулеба считает, что это предложение является примером классической переговорной тактики.

Когда ты не хочешь что-то делать, ты должен переключить внимание другой стороны на другой вопрос,

– пояснил экс-министр.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец ранее передавал список населенных пунктов, где можно было бы повторить опыт гуманитарной миссии в Олешках. Вероятно, этот перечень был в распоряжении американской стороны, которая и озвучила соответствующее предложение во время контактов с Путиным.

Однако российский диктатор, как считает Кулеба, выбрал именно ту территорию, где ему выгодно продвигать такую инициативу и где Украина, скорее всего, будет вынуждена отказаться от предложенных условий.

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Как Кремль использует гуманитарные инициативы в переговорах

Кулеба обратил внимание, что Россия пытается создавать впечатление готовности к сотрудничеству, одновременно избегая обсуждения ключевых вопросов. В частности, после переговоров в Абу-Даби Москва фактически отодвинула прекращение огня на второй план и перевела внимание на более широкую дискуссию об архитектуре безопасности Европы.

По мнению экс-министра, предложение по Константиновке продолжает эту тактику. Вместо того чтобы отвечать на конкретные требования Украины, Путин предлагает новый формат, который может затянуть переговоры и создать дополнительный повод для обвинений в адрес Киева.

К слову, военный эксперт Сергей Розе объяснил, что предложение Кремля о перемирии в Константиновке может быть частью информационной операции, направленной не только против Украины, но и против Вашингтона. Москва пытается создать впечатление готовности к гуманитарным шагам и использовать эту инициативу, чтобы повлиять на позицию Дональда Трампа и его супруги Мелании.

Путин выбирает такие темы не случайно. Если Украина откажется от предложенной миссии из-за неприемлемых условий или рисков для гражданского населения, Россия сможет преподнести это как нежелание Киева поддерживать гуманитарные инициативы.

В то же время сама дискуссия о такой миссии отвлекает внимание от главного – прекращения российских атак и достижения реальных договоренностей о прекращении огня.

Поэтому Кулеба советует рассматривать предложение Путина не отдельно от переговорного процесса, а как часть более широкой тактики Кремля, направленной на изменение повестки дня и уклонение от конкретных обязательств.